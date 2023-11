Scout nerazzurri al lavoro, Ausilio pronto al colpo finale

Inter, Ausilio e gli scout al lavoro per portare in nerazzurro un nuovo talento: siamo al rush finale

A caccia di giovani per il futuro. Per quella che sarà l’ultima gara prima della sosta, a San Siro contro il Frosinone, l’Inter è chiamata a vincere e mantenere la vetta della classifica dopo aver conquistato in anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

La dirigenza nerazzurra però sta studiando con attenzione anche la situazione legata al mercato. La società meneghina vorrebbe infatti ringiovanire diversi reparti e in mediana avrebbe puntato con grande interesse un giovane talento svedese. Si tratta di Lucas Bergvall, classe 2006, centrocampista del Djurgardens, con cui è sotto contratto fino al dicembre 2025. Piero Ausilio e gli scout interisti avrebbero infatti messo gli occhi su questo giovane talento.

Inter, Ausilio e gli scout puntano il giovane svedese Bergvall

Prosegue quindi l’attività di scouting da parte della società nerazzurra, che avrebbe individuato nel centrocampista nazionale under-21 scandinavo, il giusto innesto per il proprio futuro.

Come riferisce il giornalista di ‘Relevo’ Matteo Moretto, il club nerazzurro si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa al classe 2006. Molto forte fisicamente, abile nella regia, Bergvall potrebbe in primis essere aggregato alla Primavera di Christian Chivu prima di entrare nel giro della prima squadra agli ordini di Simone Inzaghi. Bergvall per ora ha già collezionato 24 presenze nella massima serie svedese, oltre ad una gara valida per la qualificazione in Conference League.