Sbattuto fuori rosa, adesso cambia tutto: svolta a poche ore dalla partita

Cambia tutto per il giocatore che era stato messo fuori rosa; arriva la svolta a poche ore dall’inizio della partita

Dopo la tre giorni europea, il campionato italiano sta per tornare; la prima sfida della dodicesima giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Salernitana. Match fondamentale per entrambe le squadre ma soprattutto per i ragazzi di Inzaghi ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. I tre punti sono fondamentali per iniziare ad uscire da una situazione, di classifica, decisamente complicata.

La Salernitana è infatti ultima con quattro punti con sei gol fatti e ben ventidue subiti; numeri decisamente negativi ma anche la voglia di andare a cambiare passo e dimostrare di poter vivere una stagione diversa da come è iniziata. Inzaghi, da quando è arrivata, ha dato una diversa impronta e, contro il Napoli, si è vista la voglia della squadra di uscire dal momento negativo.

Ora però servono i risultati a partire dal match in casa del Sassuolo; un match dove la Salernitana potrà contare anche su Simy. Convocazione sorprendente per certi versi considerando come il giocatore era stato messo fuori rosa dopo quanto successo in estate; non è da escludere che possa essere proprio lui ad essere l’attaccante capace di dare la scossa alla sua squadra.

Simy, da fuori rosa alla convocazione: la Salernitana ha bisogno di lui

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Salernitana ha provato a trovare una sistemazione per Simy; il centravanti, infatti, non era considerato al centro del progetto della squadra il cui obiettivo è sempre stato quello di salvarsi. Nel calcio però nulla è scontato e l’attaccante non è riuscito a trovare nessuna squadra dove andarsi a rilanciare.

I rifiuti di Simy hanno portato la società ad una drastica decisione, mettere il classe 1992 fuori rosa. L’inizio di stagione, però, non è stato dei migliori sia a livello di classifica sia per quanto concerne il discorso realizzativo con la Salernitana che ha faticato tremendamente, fino a questo momento, a trovare la via del gol con la continuità necessaria per raggiungere l’obiettivo, la permanenza nel massimo campionato italiano.

Ora, a poche ore dall’inizio della partita contro il Sassuolo (sfida decisiva per la classifica dei ragazzi di Inzaghi) la svolta. Tra i convocati del tecnico della Salernitana, infatti, troviamo anche Simy e non è da escludere che possa avere spazio nel corso del match. La squadra deve ottenere un risultato positivo e, per farlo, ha bisogno di segnare; fa questo punto di vista il supporto di Simy può risultare decisivo.