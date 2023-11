Salta la panchina prima della partita: esonero UFFICIALE

Ribaltone su una panchina di Serie B. L’esonero era nell’aria ed è arrivato oggi pomeriggio con un comunicato ufficiale

Vive un vero e proprio momentaccio il Brescia che ha messo insieme una striscia negativa di ben 4 sconfitte consecutive che vale l’attuale 13esima posizione in classifica con soli 13 punti messi a referto in 11 gare.

Una situazione che si è fatta via via sempre più pesante per le Rondinelle che prima della sfida casalinga contro la Cremonese hanno preferito cambiare registro andando ad esonerare il tecnico Daniele Gastaldello.

Il comunicato ufficiale del Brescia è arrivato nel pomeriggio e recita: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico da Allenatore Responsabile Prima Squadra il Sig. Daniele Gastaldello. Il Presidente Massimo Cellino e tutta la società ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia.

Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo, capace di dimostrarsi persona leale dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l’impegno profuso e per essere sempre stato accanto al Brescia, augurando a Daniele le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”.

Dopo i ringraziamenti per l’ex difensore ed allenatore il club ha anche evidenziato: “Sono inoltre stati sollevati dall’incarico il Sig. Dan Thomassen e il Sig. Salvatore Sciuto”. In attesa del sostituto di Gastaldello la squadra è affidata all’allenatore della Primavera Luca Belingheri.