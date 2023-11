Polemica pre-derby in casa Lazio: “Non mi aspettavo di giocare così poco”

Polemiche prima del derby in casa Lazio: stanco della panchina, in dubbio il suo futuro in biancoceleste

Nella settimana del derby, arrivano parole polemiche in casa Lazio. Non ancora un caso, ma di certo una insoddisfazione che viene manifestata in maniera molto palese.

È Daichi Kamada a parlare del suo scarso utilizzo e a farlo nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano giapponese ‘Sports Hoch’ dopo la partita di Champions contro il Feyenoord. Il trequartista giapponese non nasconde la sua insoddisfazione per il minutaggio concesso da Sarri: “Non pensavo sinceramente di giocare così poco – le sue dichiarazioni -. Luis Alberto è una leggenda e comprendo che è importante aiutarlo utilizzando un giocatore di maggior fisico come Guendouzi o Vecino“.

Questo però non è sufficiente perché il giapponese spiega che il suo desiderio è avere l’opportunità di scendere in campo con costanza: “Ho rapporti buoni con tifosi e compagni, ma questo non basta: un professionista ha bisogno di giocare con continuità”.

Lazio, Kamada vuole più spazio: “Futuro da definire”

Dopo un inizio di campionato dove era uno dei titolari di Sarri, Kamada ha finito per perdere il posto tanto che l’ultima apparizione dal primo minuto in campionato risale al 16 settembre contro la Juventus.

Una situazione che mette in dubbio il suo futuro, considerato il contratto particolare (annuale con opzione bilaterale di tre anni) firmato la scorsa estate: “Ancora tutta da definire la questione contratto, troveremo la soluzione migliore insieme alla società”.