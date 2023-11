Osimhen e Zielinski insieme: il Napoli ne perde due con un colpo

Una big europea sembra essere fortemente interessata a Osimhen e Zielinski con Garcia a dover fare attenzione sul mercato

Il Napoli, reduce dal pareggio in Champions League contro l’Union Berlino, vuole riscattarsi in campionato contro l’Empoli; match da non fallire per andare alla sosta nazionali con altri tre punti in classifica e soprattutto in modo da non perdere troppo terreno dalle prime posizioni. Servirà il giusto approccio perché l’Empoli, nonostante la posizione non felicissima di classifica, è una squadra che ha le qualità per poter mettere in difficoltà la difesa partenopea ma i ragazzi di Garcia non possono sbagliare.

Da una parte il campo dall’altra il mercato con la società partenopea che deve fare attenzione ad una big europea. Stiamo parlando del Liverpool; i Reds nell’ultimo turno di Europa League hanno perso tre a due contro il Tolosa. Per quanto riguarda la Premier League, invece, i ragazzi di Klopp occupano la terza posizione della classifica a meno tre dal primo posto del Manchester City. Squadra dunque pienamente in corsa per il titolo e faranno di tutto per dare fastidio agli uomini di Guardiola.

Abbiamo detto di come il Napoli debba fare attenzione al Liverpool per quanto riguarda il discorso relativo al mercato; sono due, infatti, i giocatori su cui i Reds hanno messo gli occhi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese sembra essere particolarmente interessato a Zielinski; parliamo di un centrocampista molto tecnico che può ricoprire il ruolo di mezzala e fornire un contributo importante a livello offensivo. Il contratto del classe 1994 scade il prossimo trenta giugno ma non è l’unico giocatore finito nelle mire del Liverpool.

Napoli, il Liverpool pensa ad Osimhen: la situazione

Il Liverpool, dal punto di vista offensivo, rischia di perdere Salah; l’attaccante è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Klopp e la sua eventuale partenza sarebbe difficile da digerire vista l’importanza del giocatore nel sistema di gioco dei Reds. Uno degli eventuali sostituti sembra essere proprio Osimhen stando a quanto riportato dal Mirror.

La società inglese, qualora dovesse perdere Salah, avrebbe la liquidità per presentare una più che buona offerta ai partenopei. Il centravanti classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è uno dei punti di forza del Napoli; giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo ad andare in profondità e letale all’interno dell’area di rigore avversaria. Elemento indispensabile per la società partenopea che farà il possibile per tenerlo alla corte di Garcia ma l’interesse del Liverpool (occhio anche al Chelsea) spaventa e non poco.