Osimhen, futuro deciso: succederà in estate

Il futuro di Osimhen, centravanti fondamentale per il sistema di gioco del Napoli, sembra essere deciso. Ecco cosa succederà

Il Napoli, nella giornata di oggi, sfiderà l’Union Berlino in un match fondamentale per il girone di Champions League; i partenopei, dopo l’importante successo dell’andata, vogliono altre tre punti per fare un altro decisivo passo verso la conquista degli ottavi di finale, primo obiettivo stagionale dei campioni d’Italia. Sembra essere una partita alla portata del Napoli visto anche la condizione dell’Union Berlino ma guai a sottovalutare partite come questa perché si rischiano brutte figure.

Garcia non potrà contare su Osimhen, assenza pesante visto l’importanza del centravanti nel sistema di gioco dei partenopei ma può fare affidamento su Raspadori che sta attraversando un periodo di forma decisamente positivo e, nella gara di andata, è stato decisivo con la rete che ha regalato i tre punti alla sua squadra.

Osimhen, però, è un giocatore fondamentale sotto tanti punti di vista a partire da un discorso di leadership vista la sua voglia di vincere e la capacità di trascinare i compagni; il suo rientro dovrebbe essere per la delicata sfida contro l’Atalanta in programma dopo la sosta per le nazionali. Non solo il campo con il rientro sempre più vicino; i tifosi sono anche preoccupati dalla situazione contrattuale del loro giocatore simbolo.

Osimhen e il rinnovo di contratto: addio ipotesi probabile

Il centravanti del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025; abbiamo detto dell’importanza di Osimhen dal punto di vista della leadership ma non possiamo non sottolineare la sua abilità nell’area di rigore avversaria e la capacità di mettere in difficoltà qualsiasi difesa con la sua forza fisica, il suo attacco della profondità e anche il gioco aereo.

La situazione contrattuale però è delicata; come riporta la Gazzetta dello Sport, la società partenopea proverà a riaprire la trattativa per il rinnovo di contratto di Osimhen. Missione non semplice e infatti, al momento, l’ipotesi più probabile è che il centravanti e il Napoli si dicano addio nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Nel calcio, e lo abbiamo visto, nulla è scontato ma la partenza dell’attaccante classe 1998 non sembra essere poi così impossibile. Un giocatore con le caratteristiche di Osimhen fa comodo a diverse squadre anche se servirà una cifra importante per portarlo via da Napoli e, da questo punto di vista, sono poche le squadre che possono permettersi il cartellino del centravanti. A fine stagione scopriremo il futuro di Osimhen, attaccante fondamentale per il sistema di gioco dei partenopei anche se, come detto, non è da escludere l’addio.