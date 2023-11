Lautaro Martinez, numeri da top assoluto: solo in due hanno fatto meglio

L’Inter è una delle squadre più forti del campionato e possono contare su un giocatore di assoluto livello come Lautaro Martinez

Dopo quanto fatto nella scorsa stagione, i nerazzurri vogliono provare a fare addirittura meglio. In campionato l’obiettivo è la vittoria dello scudetto e, da questo punto di vista, le cose stanno andando nel migliore dei modi con i ragazzi di Inzaghi che stanno dimostrando di essere la principale candidata per la vittoria del massimo campionato italiano.

Nelle coppe la voglia è, senza ombra di dubbio, quella di arrivare il più in fondo possibile; tornare all’ultimo atto della Champions League non sarà per nulla semplice ma l’Inter ha le qualità per essere grande protagonista all’interno della massima competizione internazionale. Il primo passo, la qualificazione agli ottavi di finale, è stato raggiunto con due turni di anticipo.

Come ha giocato Lautaro Martinez l’ultima partita: Salisburgo Inter

L’ultima partita giocata dall’Inter è stata la quarta giornata di Champions League in casa del Salisburgo; novanta minuti che hanno regalato ai nerazzurri la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Lautaro Martinez è stato assoluto protagonista del match nonostante sia partito, per una gestione delle energie, dalla panchina.

Il suo ingresso, però, è stato determinante considerando il gol realizzato a pochi minuti dalla fine; Lautaro, dopo aver colpito la traversa su un grande colpo di testa, è stato freddissimo dal dischetto spiazzando il portiere avversario. Ennesima prestazione da super star assoluta da parte di un giocatore assolutamente determinante per il sistema di gioco di Inzaghi.

Fantacalcio: i voti di Lautaro Martinez

Un giocatore a dir poco fondamentale per il sistema di gioco dei nerazzurri; Lautaro Martinez, però, ha una grande importanza anche a livello fantacalcistico. I suoi gol, infatti, regalano non poche soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui. L’inizio di stagione del centravanti è stato semplicemente straordinario; alla prima giornata di campionato, in casa con il Monza, ha realizzato una doppietta decisiva per permettere alla sua squadra di conquistare i tre punti. A livello di voto ha ottenuto un tredici e mezzo.

Gol anche alla seconda giornata in casa del Cagliari; la rete gli ha permesso di terminare il match con un bel dieci in pagella. Seconda partita casalinga della Serie A ed altra doppietta che ha mandato al tappeto la Fiorentina. Altra prestazione in cui ha messo in mostra tutte le sue qualità e che gli ha permesso di portarsi a casa un quattordici; alla quarta giornata è arrivato il derby contro il Milan. Questa volta niente gol ma un passaggio vincente e otto in pagella.

Le successive due partite, contro Empoli e Sassuolo, terminano senza bonus per il centravanti che ottiene due voti diversi. Nel primo caso conclude la partita con la sufficienza piena mentre nel secondo, complice la sconfitta, si porta a casa un cinque e mezzo. Dopo due gare senza segnare si riscatta con gli interessi in casa della Salernitana; Lautaro parte dalla panchina ma il suo ingresso risulta assolutamente decisivo con il centravanti capace di realizzare quattro gol. Prestazione da ventuno in pagella.

L’attaccante va a segno anche contro Bologna e Torino confermando di essere assolutamente letale all’interno dell’area di rigore; a livello di voti ottiene un nove e mezzo e un dieci. A secco contro la Roma dove fatica a mostrare le proprie qualità ottenendo un cinque e mezzo, Lautaro risulta decisivo in casa dell’Atalanta con una rete meravigliosa che gli permette di ottenere un dieci.

Come ha commentato Lautaro Martinez su Instagram

Il centravanti nerazzurro ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; anche dopo il match di Champions League contro il Salisburgo, dove è stato grande protagonista, ha voluto lasciare un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Lautaro Martinez nella probabile formazione di Inter Frosinone

La prossima partita in campionato dell’Inter sarà il match casalingo contro il Frosinone; un match fondamentale per i nerazzurri per andare alla sosta nazionali con altri tre punti. Uno dei protagonisti della partita sarà, senza ombra di dubbio, Lautaro Martinez le cui qualità possono mettere in grande difficoltà la difesa del club neopromosso.

Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza, dal primo minuto, del centravanti argentino. Sommer; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Duumfries; Lautaro, Thuram

Lautaro Martinez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, dunque, Lautaro Martinez è un giocatore importantissimo per l’Inter ma anche dal punto di vista fantacalcistico considerando l’incredibile numero di bonus che può portare tra gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate del centravanti nerazzurro fino a questo momento.

Gol: dodici

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 10,27

Lautaro Martinez, numeri straordinari: ecco chi ha fatto meglio

L’inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato assolutamente straordinario con l’Inter che, difficilmente, può fare a meno del suo centravanti. Abile nell’uno contro uno, forte fisicamente, nel gioco aereo e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. A questo bisogna aggiungere la sua leadership con cui guida i compagni di squadra.

Fino a questo momento ha realizzato, tra tutte le competizioni, quattordici gol; un numero incredibile e che testimonia la sua qualità sotto porta. Rendimento straordinario con Lautaro che, nei principali campionati, è sotto solamente a Kane e Haaland. Il primo, con la maglia del Bayern Monaco, ha realizzato diciannove gol tra tutte le competizioni mentre il centravanti del City è quota quindici così come Gimenez, punto fermo del Feyenoord e Pavlidis, centravanti in forza dell’AZ

Lautaro, però, ha fatto meglio di Bellingham (fermo a quota tredici) e Mbappe che ha totalizzato dodici gol tra tutte le competizioni. Numeri che certificano, senza dubbio, la forza di un giocatore assolutamente imprescindibile per il sistema di gioco nerazzurro.