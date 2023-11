Juventus, Rabiot e il fattore decisivo: “Così potrebbe fare un’altra scelta”

Calciomercato Juventus, ai microfoni di TV PLAY si è parlato anche del futuro di Adrien Rabiot: il contratto del francese scade il prossimo giugno

Reduce dall’importante successo ottenuto contro la Fiorentina, la Juventus di Max Allegri è attesa dal confronto contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Un appuntamento che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per i bianconeri.

Chiesa e compagni, infatti, se la vedranno dopo la sosta con la lanciatissima Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver centrato matematicamente la qualificazione agli ottavi di Champions, intende lanciare nuovi messaggi anche in campionato. Sotto questo punto di vista, la sessione invernale di calciomercato potrebbe fungere da autentico trampolino di lancio. Alla luce delle situazioni legate a Fagioli e Pogba, infatti, Giuntoli è al lavoro per valutare eventuali soluzioni per puntellare la zona nevralgica del campo. Parallelamente, l’area mercato della Juventus sta portando avanti anche la questione rinnovi. Dopo aver ufficializzato la firma di Locatelli, la ‘Vecchia Signora’ si prepara a rendere noto anche il prolungamento di Fagioli. Discorso diverso, invece, per Rabiot.

Calciomercato Juventus, Guidi sul rinnovo di Rabiot: “C’è un’apertura di massima, ma…”

I segnali lanciati dal calciatore e dall’entourage del centrocampista sono incoraggianti. Tuttavia, fino a questo momento, non si segnalano ancora appuntamenti concreti. A fare il punto della situazione Rabiot è stato il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Marco Guidi, ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch:

“Il discorso sul rinnovo di Rabiot is farà più avanti. Anche la mamma lo ha detto, c’è un’apertura di massima: dipende dal percorso della Juventus. Rabiot è molto legato ad Allegri, quest’anno ha fatto una scelta coraggiosa a restare. Se dovesse entrare in Champions è chiaro che si parlerà, se invece i bianconeri non si dovessero qualificare o se arrivasse un’altra super offerta, si potrebbe optare per un’altra scelta”.

Guidi si è espresso anche sulla questione Vlahovic: “Il rinnovo di Vlahovic è più complesso: non è un titolare fisso in questo momento (…). Ha ancora due anni di contratto, è giovane. Può accettare questa proposta solo per permettere la vendita, ma è una situazione complicata”.