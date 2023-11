Italia, i convocati di Spalletti: fuori Immobile, arrivano due new entry

La FIGC ha diramato l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti per le prossime partite della Nazionale. Conferme e sorprese

Nuovo giro e nuova sosta per gli impegni delle nazionali, con l’Italia di Luciano Spalletti che sarà di scena venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord, e il successivo lunedì 20 novembre in trasferta sul campo dell’Ucraina.

Doppia sfida da non fallire nl processo di crescita della compagine azzurra che si gioca le proprie chance di qualificazione ad Euro 2024. Azzurri ancora artefici del proprio destino con una vittoria sulla Macedonia che consentirebbe anche di pareggiare in Ucraina l’ultima sfida.

Italia, Spalletti chiama Cambiaso e Colpani: i convocati

Intanto sono stati diramati i 29 convocati per le prossime due gare tra conferme, sorprese e new entry. Prima volta per Cambiaso della Juventus e Colpani del Monza. C’è Zaniolo mentre torna Politano così come il capitano del Milan, Davide Calabria. Out invece Immobile così come Udogie.

Come evidenziato dalla nota ufficiale della FIGC “la Nazionale si radunerà nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove resterà fino a giovedì, quando è previsto il trasferimento a Roma”. Mirino puntato quindi sulle due gare in rapida successione contro Macedonia del Nord ed Ucraina per strappare un pass per il prossimo Europeo quanto meno obbligato per i campioni in carica.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Spalletti:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).