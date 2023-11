HIGHLIGHTS | Dragusin lancia il Genoa, Verona sprofondo rosso

Un gol di Dragusin ha regalato tre punti fondamentali al Genoa; per il Verona, invece, si tratta dell’ennesima sconfitta in campionato

Il dodicesimo turno della Serie A ha visto due anticipi di venerdì; dopo il pareggio tra Sassuolo e Salernitana, era il turno di Genoa e Verona in un match fondamentale per entrambe le squadre. I rossoblù volevano riscattare la sconfitta di Cagliari mentre gli Scaligeri cercavano di ritrovare quella vittoria assente dalla seconda giornata di campionato quando si imposero due a uno contro la Roma.

Partita, dunque, di estrema importanza con un primo tempo decisamente combattuto e molto intenso; la svolta è arrivata nel finale di primo tempo quando Dragusin, con un gran tiro al volo, ha trovato il gol del vantaggio. Rete molto bella realizzata da uno dei giocatori più importanti nella rosa di Gilardino.

Il tecnico dei rossoblù ha dovuto fare i conti con altri due infortuni. Nel primo tempo, infatti, si è dovuto arrendere Bani mentre nella ripresa è uscito Ekuban in un reparto, quello offensivo, che vede anche l’assenza di Retegui. La sosta, da questo punto di vista, può essere fondamentale in vista della prossima giornata di campionato che vedrà il Genoa affrontare il Frosinone.

Quella di questa sera, però, è una vittoria molto importante; i rossoblù, infatti, salgono a quota quattordici punti in classifica e dimostrando di essere una squadra difficile da affrontare e che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Discorso decisamente diverso da fare per il Verona.

Verona, altra sconfitta: situazione complicatissima

Dopo i primi due successi contro Empoli e Roma, il Verona non ha più vinto e questa sera è arrivata l’ottava sconfitta in campionato a fronte di due soli pareggi. Un rendimento decisamente negativo per una squadra che sta vivendo un momento neanche troppo fortunato.

Questa sera, ad esempio, la squadra di Baroni ha fornito una buona prestazione soprattutto nella ripresa ma il Verona ha dovuto fare i conti con un super Martinez; l’estremo difensore del Genoa ha compiuto una serie di interventi di grande spessore fornendo un contributo determinante per il successo della sua squadra. Continua dunque il momento complicato per il Verona alla quinta sconfitta consecutiva e una situazione di classifica sempre più difficile; dopo la sosta per le nazionali servirà cambiare passo e la prima sfida, contro il Lecce, è un match da non fallire.

Di seguito la classifica della Serie A

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone, Torino e Genoa* 15; Lecce 13; Sassuolo* 12; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana* 5.

*una partita in più

