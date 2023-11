Emergenza bianconera in difesa: infortuni a raffica e boccata d’ossigeno

Brutta tegola in casa bianconera: l’ennesimo infortunio in difesa non fa dormire sonni tranquilli i tifosi. C’è, però, una buona notizia.

Dopo la tre giorni europea si prepara a tornare il campionato ed è chiaro come i riflettori siano puntati sul derby dell’Olimpico tra Lazio e Roma, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie. La dodicesima giornata di Serie A, però, prevede anche altre partite decisamente interessanti per le diverse zone di classifica; nella giornata di domenica, ad esempio, abbiamo una sfida molto importante sia per la Champions sia per la salvezza.

Si tratta di Udinese-Atalanta, match fondamentale per entrambe le squadre; i friulani, reduci dall’importantissimo successo in casa del Milan, hanno assolutamente bisogno di conquistare altri punti preziosi in modo da restare il più lontano possibile dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda i ragazzi di Gasperini, invece, l’obiettivo è riscattare la sconfitta interna con l’Inter dell’ultimo turno di campionato.

Il match si preannuncia molto interessante considerando anche il momento di forma dell’Udinese che, dopo il cambio di guida tecnica, sembra aver cambiato passo. In vista di questa partita, però, Cioffi ha un problema piuttosto serio a livello difensivo; la sua squadra gioca con il 3-5-2 e uno dei titolari della retroguardia, Kabasele, non sarà della partita per squalifica. Assenza non di poco conto visto anche il problema sul sostituto anche se, da questo punto di vista, potrebbe esserci una boccata d’ossigeno.

Udinese, Kabasele salta l’Atalanta: il possibile sostituto

Nelle ultime giornate di campionato, l’Udinese sembra aver trovato la giusta solidità difensiva che è fondamentale per una squadra con l’obiettivo di raggiungere, il prima possibile, la salvezza. Uno dei meriti di questa solidità è, senza ombra di dubbio, di Kabasele; ecco perché la sua assenza, in vista del match con l’Atalanta, rischia di essere importante nel sistema di gioco di Cioffi.

Il tecnico ha bisogno di trovare un sostituto per il difensore; la prima idea è quella di Thomas Kristensen arrivato negli ultimi giorni di mercato. Il classe 2002 ha giocato quattro partite fino a questo momento ed ha saltato le ultime giornate per infortunio. La sua presenza è in dubbio più che altro per la presenza di Masina; il difensore, dopo aver giocato la prima partita stagionale in Coppa Italia, è stato fermo per un lungo infortunio.

Problema che ha risolto e questa è sicuramente una notizia importante considerando l’esperienza di Masina e la capacità di essere un vero e proprio leader all’interno del gruppo. Giocatore dunque importante ma che non ha ancora la miglior condizione fisica. Kabasele assente e il dubbio tra Kristensen e Masina; Cioffi deve decidere chi inserire per il delicato match contro l’Atalanta.