DIRETTA Serie A, Sassuolo-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e la Salernitana di Inzaghi in tempo reale

La Salernitana fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia nel primo anticipo del venerdì che apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni in crisi di risultati che mette in palio importanti punti salvezza che sarà diretta dall’arbitro Ghersini della sezione di Genova.

Reduci dalle sconfitte contro Genoa e Napoli dopo il pareggio all’esordio sulla panchina dei granata contro il Cagliari, Filippo Inzaghi va a caccia del primo successo in campionato per agganciare almeno momentaneamente l’Empoli in classifica. Tre punti fondamentali prima della sosta per le Nazionali per non vedere allontanarsi troppo la zona salvezza. I neroverdi di Alessio Dionisi, che a loro volta vengono dal ko contro il Torino e che hanno raccolto 2 punti nelle ultime cinque giornate, vogliono tornare a vincere per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, gli emiliani si imposero con un netto 5-0 aperto da Laurentie e chiuso dall’ormai ex Antiste. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Salernitana live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Castillejo; Pinamonti. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Maggiore, Tchaouna; Ikwuemesi, Dia. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone e Torino 15; Lecce 13; Genoa e Sassuolo 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana 4.