Dall’Inter al Milan: affare chiuso a gennaio per 26 milioni

Si complica la strada per Milan e Inter per l’obiettivo di mercato in attacco: irrompe il Manchester United a gennaio

Mercato in fermento per la sessione di gennaio, con Inter e Milan che restano vigili alla finestra alla ricerca di un’opportunità in attacco per rinforzare il reparto offensivo.

La classica occasione che non comporti grossi esborsi a bilancio e che nel caso delle due milanesi corrisponderebbe al nome e cognome di Mehdi Taremi. Il bomber iraniano, a meno di colpi di scena, non rinnoverà il contratto in scadenza con il Porto e la prossima estate sarà un parametro zero di lusso sul mercato. Taremi però potrebbe anticipare il suo addio ai ‘Dragoes’, che per non perderlo da svincolato avrebbero aperto alla cessione del centravanti a gennaio. Di fronte a un’offerta da 10 milioni di euro, il Porto lascerebbe andare l’iraniano e non lo perderebbe così a zero a fine stagione. Una cifra che potrebbe allettare le big italiane, così come anche le grandi d’Europa tra cui figurano il Tottenhan ma soprattutto il Manchester United come riferisce il portale ‘TeamTalk’.

Calciomercato Inter e Milan, il Manchester United fa sul serio per Taremi

Il solo Hojlund non basta a ten Hag, già sulla graticola per i risultati deludenti tra Premier e Champions dei ‘Red Devils’.

La somma richiesta dal Porto – oltre all’ingaggio da 4,5 milioni di Taremi – non rappresenterebbero un problema per lo United, che per anticipare la concorrenza potrebbe anche aumentare le commissioni agli agenti del giocatore. L’operazione così avrebbe dei costi inevitabilmente più onerosi e che supererebbero i 26 milioni di sterline, al cambio circa 30 milioni di euro. Cifre che farebbero alzare bandiera bianca sia al Milan che all’Inter, che per la finestra invernale erano a caccia appunto di un’operazione low cost per rinforzare l’attacco. Soprattutto i nerazzurri non avrebbero (almeno per il momento) intenzione di stravolgere il reparto offensivo di Inzaghi, puntando su Taremi a fine stagione e aspettando quindi la scadenza del suo contratto con il Porto. Quando, però, potrebbe già essere troppo tardi visto l’assalto del Manchester United per il 31enne bomber iraniano.