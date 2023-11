Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: dodicesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Torna il campionato italiano di Serie A per l’ultima giornata prima dell’ultima sosta del 2023 per le nazionali. Fra le dieci sfide in programma spicca il big match di domenica fra la Roma e la Lazio, il derby della Capitale. L’Inter, capolista, invece riceverà il Frosinone, mentre la Juventus il Cagliari. Il Milan sarà ospite del Lecce.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni

Sassuolo-Salernitana venerdì ore 18.30

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Pirola; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

TOP: Berardi è la garanzia. Attenzione a Candreva

FLOP: Fazio non convince

RISCHIATUTTO: Attenti a Boloca

Genoa-Verona venerdì ore 20.45

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

VERONA (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric.

TOP: Gudmundsson va sempre schierato. Bene Folorunsho

FLOP: Djuric puà avere problemi

RISCHIATUTTO: Frendrup sta crescendo

Lecce-Milan sabato ore 15

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Strefezza.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao.

TOP: Banda e Chukwueze, occhio alle ali

FLOP: Gendrey può avere il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Thiaw può regalare bonus

Juventus-Cagliari sabato ore 18

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Pavoletti, Luvumbo.

TOP: Kean può trovare il gol. Luvumbo ha un grande spunto

FLOP: Dossena può avere problemi

RISCHIATUTTO: Un altro bonus per Miretti?

Monza-Torino sabato ore 20.45

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Zima; Bellanova, Tameze, Ilic, Linetty, Lazaro; Zapata, Sanabria.

TOP: Colombo e Sanabria, i bomber in forma

FLOP: Carboni è un po’ in difficoltà

RISCHIATUTTO: Buongiorno va sempre schierato

Napoli-Empoli domenica ore 12:30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni S; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Caputo

TOP: Politano is on fire, Raspadori per il +3!

FLOP: Grassi a rischio malus

RISCHIATUTTO: Baldanzi per stupire tutti

Fiorentina-Bologna domenica ore 15:00

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

TOP: Ferguson e Bonaventura bonus a centrocampo! Ok Gonzalo e Zirkzee

FLOP: Duncan a rischio malus

RISCHIATUTTO: Parisi è pronto a rilanciarsi

Udinese-Atalanta domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Zappacosta; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

TOP: Scamacca da bonus pesante! Bene Samardzic e Koopmeiners

FLOP: non fidatevi di Perez

RISCHIATUTTO: Scalvini può metterci la testa

Lazio-Roma domenica ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

TOP: Immobile è tornato a segnare e sfida Lukaku! Fiducia in Dybala e Pedro

FLOP: meglio tener fuori Patric

RISCHIATUTTO: Luis Alberto può tirar fuori il coniglio dal cilindro

Inter-Frosinone domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Ibrahimovic, Reinier, Soulé; Cuni.

TOP: Lautaro Martinez è una macchina da gol! Soulé e Calhanoglu portano bonus

FLOP: Lirola può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Ibrahimovic per il primo gol alla Scala del Calcio