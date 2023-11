“Sto dalla parte di Garcia”: difesa a sorpresa

Napoli in difficoltà e con lui il tecnico Rudi Garcia, che però trova un ‘difensore’ d’ufficio: le dichiarazioni sul francese

Malumore a Napoli, dopo il pareggio contro l’Union Berlino che rinfocola le polemiche su Rudi Garcia. Altro passo falso per gli azzurri e per il tecnico francese, che non pregiudica il cammino in Champions League ma certifica come i campioni d’Italia abbiano diverse difficoltà in questa stagione.

A favore di Garcia, però, si esprime Angelo Di Livio. Ai microfoni di ‘Tv Play’, l’ex calciatore spezza una lancia per il francese: “Il Napoli ha buttato due punti, subendo un gol che nemmeno alla scuola calcio, è una cosa che mi fa arrabbiare – ha dichiarato – A Napoli però devono capire che Garcia non sarà mai Spalletti. Credo che qualsiasi altro allenatore in questo momento sarebbe criticato. Vedo giocatori un po’ appagati, in molti si stanno esprimendo al di sotto del livello dello scorso anno. Faccio il tifo per Garcia, non merita tutte queste critiche, si sapeva che prendendo una squadra campione d’Italia ci sarebbero state difficoltà. La stagione però è ancora lunga e può succedere di tutto”.