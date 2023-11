Social Football Summit, a novembre all’Olimpico l’ex ct Mancini e non solo: quanti super ospiti

Il 21 e 22 novembre la sesta edizione della rassegna che richiama oltre 100 speaker e ospiti: dall’ad della Lega Serie A De Siervo all’ad del Milan Furlani e il gm della Roma Tiago Pinto

Cresce l’attesa per la sesta edizione del Social Football Summit, rassegna ormai riconosciuta a livello internazionale che si tiene dal 2018 e per due giorni richiamerà allo Stadio Olimpico alcune delle personalità più importanti a livello istituzionale – e non solo – del calcio italiano ed europeo.

Oggi è stato presentato nella Sala Stampa della Camera dei Deputati l’evento che si terrà a Roma il 21 e 22 novembre, alla presenza dell’onorevole Andrea Volpi, Gianfilippo Valentini, founder del Social Football Summit, la giornalista Giusy Meloni e il direttore esecutivo dell’AIC, Fabio Poli. Questa mattina sono stati quindi svelati i 140 speaker internazionali che si alterneranno in più di 50 panel. Solo per fare alcuni nomi ci saranno Larry Freedman (Presidente Los Angeles FC), Romy Gai (Chief Business Officer FIFA), Gaia Pretner (Head of Sustainability ECA), Giovanni Malagò (Presidente CONI), Michele Uva (Director Social & Environmental Sustainability UEFA), Saad Allazeez (Interim Ceo Saudi Pro League), Federica Cappelletti (Presidente FIGC Femminile), Luigi De Siervo (CEO Lega Serie A), Javier Tebas (Presidente LaLiga), Roberto Mancini (CT Arabia Saudita), Rafaela Pimenta (Presidente The Football Forum), Laura Giuliani (calciatrice A.C. Milan).

Da Furlani a Pinto, Antonello e De Siervo: a novembre il Social Football Summit

Innovazione, sostenibilità, inclusione, impatto sociale saranno le linee guida degli incontri e della formazione, del dialogo istituzionale che contribuiscono a rendere la football industry un settore all’avanguardia. Questa sesta edizione tratterà in particolare i temi: investment & innovation (metaverso, blockchain, AI), revenues e business model, inclusion, impact and sustainability, creativity e digital disruption.

Il Social Football Summit, #SFS23, sarà un evento sostenibile grazie alla certificazione Ecoevents, e alla realizzazione dell’evento secondo il sistema di gestione ISO 20121. Sono previste poi diverse attività come workshop dedicati a Lega Serie A, Lega B e Lega Pro. A questo va aggiunta l’organizzazione delle 8 masterclass nello spogliatoio della Nazionale. Inoltre il 21 novembre ci sarà anche la cena di Gala durante la quale saranno consegnati i Football Summit Awards 2023, oltre 15 riconoscimenti ad alcuni dei protagonisti dell’industria del calcio della stagione 2022/23. Tra gli altri ospiti anche il gm della Roma Tiago Pinto, l’ad del Milan Giorgio Furlani, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, Lele Adani, la dirigente della Roma femminile Elisabetta Bavagnoli, l’ad corporate dell’Inter Alessandro Antontello, Serse Cosmi, Andrea Sartori, Ciro Priello, Marina Presello, Mario Giunta, Luca Marchetti, Alfonso Morrone e l’assessore Alessandro Onorato. E tanti altri. Due giorni intensi che potrete vivere qui su Calciomercato.it con i nostri inviati e in diretta Twitch su Tv Play con i collegamenti e le interviste in diretta.