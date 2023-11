Salisburgo-Inter, insulti a Marchisio dai tifosi nerazzurri: cosa è successo

Alla Red Bulla Arena, dal settore ospiti dell’Inter sono partiti cori contro l’ex capitano della Juventus Marchisio

Anche a Salisburgo, è già Juve-Inter. Anche se nella maniera non più convenzionale e soprattutto apprezzabile. La rivalità tra le due tifoserie e le due fazioni è enorme, non lo scopriamo adesso.

Stasera però c’è stato un assaggio già in Austria, in occasione della partita dei nerazzurri in Champions League. A bordocampo c’era infatti Claudio Marchisio, opinionista per ‘Prime Video Sport’. Una presenza che è stata tutt’altro che gradita dai sostenitori interisti, anche perché la postazione sua e dei colleghi in diretta era proprio sotto lo spicchio del settore ospiti della ‘Red Bull Arena’. Così proprio da loro sono partiti gli insulti allo stesso Claudio Marchisio, simbolo e storico capitano bianconero. “Juventino pezzo di me…”, si sente da parte dei tifosi dell’Inter in diversi video che circolano sui social. Il prossimo 26 novembre ci sarà lo scontro diretto all’Allianz Stadium tra due squadre che in questo momento sono divise da appena due punti e stanno facendo rivivere il Derby d’Italia scudetto dopo diversi anni di difficoltà per la Juve. Contro i nerazzurri, il ‘principino’ nella sua carriera ha giocato 14 partite segnando 3 gol.