Reijnders brilla anche in Champions e il Milan alza il prezzo

Tijjani Reijnders è senza dubbio una delle sorprese più gradite della stagione del Milan fra i nuovi arrivi dell’estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A dei rossoneri

Il Milan, martedì sera a San Siro contro il PSG di Luis Enrique, ha messo in cassaforte una vittoria pesantissima per la sua stagione.

Tre punti che hanno rilanciato i rossoneri nel gironcino di Champions League e ora, dopo un inizio davvero molto difficile, vede con maggiore ottimismo la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di un raggruppamento assai difficile, basti pensare alla presenza, oltre che del PSG, anche del Borussia Dortmund, grande nobile del calcio tedesco, e del Newcastle, uno dei club inglesi di Premier League di maggior rilievo delle ultime stagioni. Fra i migliori del Diavolo c’è stato, senza ombra di dubbio, Tijjani Reijnders, centrocampista olandese arrivato nell’ultima estate di calciomercato. Il giocatore dei Paesi Bassi è assolutamente un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli e, partita dopo partita, sta crescendo in maniera incredibile tanto da diventare un nome spendibile anche per diversi top club del calcio europeo già per la prossima estate.

Reijnders fa gola alle grandi d’Europa: il Milan inizia a fissare il prezzo

Tijjani Reijnders, nonostante sia appena arrivato a vestire la maglia del Milan allenato da Stefano Pioli, si è già dimostrato un calciatore di livello assoluto. Il nazionale olandese è davvero una garanzia in mezzo al campo per il Diavolo che difficilmente è portato a ritenerlo cedibile, a meno ovviamente di offerte davvero irrinunciabili. Sulle sue tracce potrebbe finire anche il Manchester United di Erik Ten Hag.

La squadra inglese, uscita sconfitta ieri sera dalla trasferta di Copenaghen, non sembra riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel in questa stagione e, nella prossima estate, potrebbe puntare ad una nuova rivoluzione fatta di nuovi giocatori e staff tecnico. Un nome caldo per il roster sarebbe proprio quello di Reijnders che il Milan valuta almeno 30 milioni di euro, una cifra che, se l’olandese dovesse continuare così, potrebbe anche crescere nel tempo.