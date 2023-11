PAGELLE E TABELLINO SLAVIA PRAGA-ROMA 2-0: disastro Mourinho, Bove baluardo

Pagelle e tabellino di Slavia Praga-Roma, match valido per la 4a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 5

Llorente 4. Dal 77′ Renato Sanches

Ndicka 4,5

Celik 5

Bove 6: senza dubbio il migliore della Roma. Per atteggiamento, voglia, atletismo in campo, intensità, anche qualità in alcuni frangenti. Cerca di suonare la carica, trasmettere un messaggio ai compagni che però proprio non recepiscono. A un certo punto sembra l’unico a lottare, a prescindere dal risultato.

Paredes 5

Aouar 4. Dal 46′ Cristante 5

El Shaarawy 4,5. Dal 46′ Karsdorp 5,5

Belotti 5

Lukaku 5,5

Allenatore: Mourinho 4: di peggiori in campo stasera ce ne sono a fiotti, per cui è giusto che per loro ci sia l’allenatore. La Roma gioca una partita pessima, con 5 tiri contro i 17 dello Slavia che a causa della poca qualità del terreno e dei giocatori non riesce a segnare più di 2 gol. Squadra senza voglia, senza grinta né qualità o geometrie. Non una questione di uomini o di forze ed energie. Ora i cechi sono avanti per la differenza reti e servirà vincerle entrambe per evitare il playoff.