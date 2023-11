Nuovo sgarbo all’Inter: spunta il like al Milan che cambia tutto

Un like sospetto fa infiammare il mercato: potrebbe ripartire il duello tra Inter e Milan per un baby prodigio della Serie A.

Due delle squadre più forti del nostro campionato sono, senza ombra di dubbio, Milan ed Inter. I nerazzurri stanno dimostrando di essere la principale candidata alla vittoria dello scudetto mentre i ragazzi di Pioli sperano di aver trovato, dopo il successo contro il PSG in Champions League, la scintilla necessaria per uscire da un momento complicato visto il solo punto ottenuto nelle ultime tre partite di campionato.

Uno dei protagonisti nel match contro il PSG è stato, senza ombra di dubbio, Giroud; il centravanti ha realizzato la rete del due a uno con un gran colpo di testa che ha regalato i tre punti alla propria squadra. L’attaccante continua a confermarsi uno degli elementi più importanti nella rosa di Pioli e il tecnico, difficilmente, può fare a meno del classe 1986.

La carta d’identità, però, non mente e Giroud non può giocare cinquanta partite stagionali ad altissimo livello; i rossoneri hanno bisogno di un nuovo attaccante, per la prossima stagione, in modo da rinforzare il reparto offensivo e dare a Pioli una soluzione in più così da affrontare, al meglio, tutte le competizioni.

Uno degli obiettivi del Milan, per andare a rinforzare l’attacco, è Zirkzee; il classe 2001, in forza al Bologna, sta vivendo una stagione decisamente importante e, fino a questo momento, ha realizzato tre gol e due assist. Giocatore forte tecnicamente, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e che sta dimostrando di avere i crismi per imporsi in una big. Questa stagione rischia di essere molto importante per Zirkzee perché potrebbe fargli fare il definitivo salto di qualità nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Zirkzee tra Inter e Milan: il like sospetto di Leao

Le prestazioni di Zirkzee non sono passate inosservate ed hanno attirato l’interesse di diversi club tra cui quelle del Milan; il club, come detto, sta pensando a rinforzare il proprio reparto offensivo in visto della prossima stagione considerando la carta d’identità, non più giovanissima, di Giroud.

Nel mercato di oggi sono sempre più importanti i cosiddetti indizi social; ecco perché ha attirato l’attenzione un like di Leao sul noto social “X” alla voce dell’interessamento del Milan per il centravanti del Bologna. Un mi piace all’apparenza innocuo ma, come detto, al giorno d’oggi sono indizi che non possono essere trascurati. Il futuro di Zirkzee si deciderà al termine della stagione con il club rossonero alla ricerca di un nuovo attaccante e il giocatore del Bologna protagonista, fino ad ora, di una stagione importante.