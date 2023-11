Nuova deroga “pro Juve”: si chiude tra 10 giorni

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra sono positive per la Juventus. Si avvicina il colpo a metà campo

Una deroga “pro Juve”. Tutto vero, un favore indiretto alla Juventus in ottica calciomercato. Che per Giuntoli è soci è già iniziata, vedi la ‘missione’ a Londra soprattutto – ma non solo – per Kalvin Phillips.

Il mediano inglese non è centrale nei piani del Manchester City, Pep Guardiola è disposto a lasciarlo partire nella finestra invernale. Lo stesso calciatore è più che aperto all’addio, anche perché vuole arrivare all’Europeo al top della forma. Fondamentale, quindi, giocare con continuità.

Sulle sue tracce c’è la Juventus, chiamata a sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli. Calciatore muscolare ma dinamico, in più con esperienza a livello internazionale: il ventisettenne di origini giamaicane sembra essere il profilo ideale per il centrocampo bianconero.

Ma occorre che il City apra a un prestito, magari con annesso obbligo visto che la Juventus non potrebbe certo affrontare un maxi investimento nel bel mezzo della stagione.

L’ostacolo principale all’operazione, però, sarebbe un altro: la concorrenza inglese. In particolare del Newcastle, anch’esso obbligato a muoversi sul mercato data la squalifica per scommesse (10 mesi) comminata a Tonali.

La ‘deroga’ al Newcastle spinge Phillips alla Juventus

Per i ‘Magpies’, Phillips sarebbe però una sorta di ‘piano B’. La priorità, infatti, si chiama Ruben Neves che in estate ha salutato il Wolverhampton e l’Inghilterra per trasferirsi in Arabia, all’Al-Hilal. E qui nasce il problema, la discussione, considerato che l’Al-Hilal – così come i principali team della Saudi League – appartengono al fondo sovrano saudita PIF, il quale è anche proprietario del Newcastle.

La Premier vorrebbe vietare i prestiti tra club che hanno lo stesso ‘padrone’, ma è di queste ore una notizia che va in direzione opposta. Come riporta il britannico ‘Inews’, nell’assemblea del 21 novembre i club voteranno la deroga per consentire – non si sa fino a quando – le operazioni a titolo temporaneo tra due società ‘sorelle’

Con la deroga, il Newcastle avrebbe la possibilità di portarsi a casa – almeno fino a giugno se non a dicembre 2024 – il portoghese Neves lasciando campo libero alla Juve per Phillips.