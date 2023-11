“Nove sconfitte non sono sufficienti”: la presa di posizione sull’allenatore

Il club sta attraversando un periodo decisamente negativo considerando le nove sconfitte subite fino a questo momento in stagione

Nella serata di ieri sera si è giocata la Champions League con alcune sfide della quarta giornata; una delle partite più incredibili non possiamo non andare a menzionare il match tra Copenhagen e Manchester United, novanta minuti fondamentali per entrambe le squadre. Partita indirizzata bene dai Red Devils che, dopo in poco meno di mezz’ora, si erano portati sul due a zero grazie alla doppietta di Hojlund.

Sembrava tutto tranquillo per lo United ma, verso la fine del primo tempo, l’episodio che cambia tutto con il rosso a Rashford. Situazione che, inevitabilmente, ha dato un nuovo impulso alla sfida; i padroni di casa sono riusciti a trovare, per ben due volte, il pareggio prima della rete del definitivo quattro a tre.

Un successo fondamentale che, a centottanta minuti dalla fine del girone, mette il Copenhagen al secondo posto del girone mentre i Red Devils sono momentaneamente ultimi; situazione per nulla semplice con la squadra che rischia, seriamente, di uscire con largo anticipo dalla massima competizione internazionale.

I numeri, fino a questo momento, sono a dir poco negativi considerando la storia di un club abituato a ben altri obiettivi. Tre sconfitte su quattro partite di Champions League con undici gol subiti; allargando il discorso a tutte le competizioni le partite perse sono state, in totale, nove. Un numero, per forza di cose, preoccupante anche perché siamo solamente a novembre. In una situazione del genere è chiaro che l’allenatore è al centro delle critiche ma non tutti sono contro ten Hag.

Scholes difende ten Hag: “Nove sconfitte non sono sufficienti”

L’inizio di stagione del Manchester United non è stato di certo positivo e i riflettori sono puntati, per forza di cose, su ten Hag. L’allenatore deve trovare il modo di uscire da questa situazione visto il meno sei (e diverse posizioni da scalare) dal quarto posto in Premier League e un girone di Champions che si è complicato terribilmente dopo la sconfitta in casa del Copenhagen.

Ten Hag non riesce a trovare la quadra giusta per uscire da un momento assolutamente negativo ma l’allenatore ha ancora chi lo sostiene. Stiamo parlando di Paul Scholes, ex leggenda del Manchester United e capace di regalare non poche soddisfazioni ai tifosi dei Red Devils.

Dopo l’ennesima serata amara per il club inglese, Scholes (come riportato da teamtalk) ha parlato a TNT Sports sottolineando: “Nove sconfitte in diciassette partite non sono sufficienti” facendo intendere come ten Hag meriti ancora fiducia anche perché ha proseguito Scholes: “Il Manchester ha fatto licenziamenti in passato ma non penso possano continuare a farlo“. Una stagione iniziata nel peggiore dei modi e con un tecnico che deve trovare il modo per far uscire lo United da una situazione decisamente complicata sia In Premier League sia in Champions.