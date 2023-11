Napoli, si rivede Osimhen: le ultime sul rientro dall’infortunio

L’attaccante nigeriano è rientrato a Castel Volturno dopo il viaggio in Nigeria concordato con il club

Il giorno dopo un pareggio contro l’Union Berlino che ha senz’altro lasciato l’amaro in bocca, il Napoli ha ripreso il lavoro a Castel Volturno per preparare il match della prossima giornata di campionato contro l’Empoli. Presso il centro sportivo degli azzurri, come ampiamente previsto da giorni, Rudi Garcia ha riabbracciato Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, fuori per infortunio dallo scorso ottobre in seguito alla lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata con la propria nazionale, sembra essere sempre più vicino al rientro in campo. Come annunciato ufficialmente quest’oggi dal Napoli con un comunicato, l’ex centravanti del Lille ha svolto terapie ed un lavoro personalizzato in palestra in attesa di smaltire definitivamente l’infortunio muscolare.

Alla luce di quest’ultimo aggiornamento, Osimhen salterà certamente l’ultimo appuntamento in Serie A prima della sosta di novembre dedicata alle nazionali, vale a dire il lunch match di questa domenica contro l’Empoli. L’obiettivo del club rimane quello di riavere il suo attaccante principe per la gara esterna di Champions League contro il Real Madrid del 29 novembre, penultima della fase a gironi. Resta qualche speranza di poter contare sul centravanti già per il 13esimo turno di campionato contro l’Atalanta, quantomeno dalla panchina.

Napoli, Osimhen per gli ottavi di Champions

Sfumata la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League a causa del pareggio contro l’Union Berlino, il Napoli si giocherà tutto nei prossimi due incontri.

In tal senso, sarà indispensabile il recupero di Victor Osimhen per Rudi Garcia. Il tecnico francese ha comprensibilmente sofferto l’assenza del suo centravanti durante le ultime settimane, soprattutto nelle gare di maggiore peso. La formazione azzurra vanta ancora un vantaggio rassicurante di ben 4 punti sul Braga in classifica, squadra che ospiterà al Maradona il prossimo 12 dicembre nell’ultima giornata della fase a gironi. Ad attendere il Napoli al rientro dalla sosta, come accennato, ci sarà invece il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti già forte di qualificazione aritmetica agli ottavi di finale.