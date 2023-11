Marsiglia-Lione, il caos continua: decisione assurda

Arrivata la decisione su Marsiglia Lione, match sospeso dopo che Fabio Grosso, lo scorso ventinove ottobre, è stato ferito all’occhio sinistro

Lo scorso ventinove ottobre si sarebbe dovuta giocare Marsiglia Lione, match valido per la decima giornata di Serie A; una partita sospesa dopo che il pullman del Lione è stato preso d’assalto provocando la ferita del loro allenatore, l’ex terzino della nazionale Fabio Grosso. Una situazione non accettabile e che non può essere paragonata alla bellezza di uno sport passato, per una sera, in secondo piano.

Episodio spiacevole con la partita che, come detto, è stata sospesa; nella giornata odierna è stata decisa la data in cui il match sarà recuperato. La LFP ha deciso che Marsiglia Lione, come riportato da as, si giocherà il prossimo sei dicembre al Velodrome e con la presenza del pubblico; una decisione che ha lasciato non poche perplessità visto quanto successo lo scorso ventinove ottobre con il pullman del Lione preso a sassate e, come detto, il tecnico ferito sopra l’occhio sinistro.

Ci si aspettava un match a porte chiuse e invece il pubblico ci sarà con la speranza di non dover assistere ad altre spiacevoli scene perché i tifosi devono essere sì protagonisti ma solamente con il sostegno ai propri beniamini e con le coreografie prima della partita. Marsiglio Lione, dunque, si giocherà il prossimo sei dicembre senza nessuna sanzione ai padroni di casa ma con gli ospiti che, invece, rischiano di essere puniti.

Marsiglia Lione a porte aperte: ecco cosa rischia la squadra di Grosso

Come abbiamo detto, dunque, Marsiglia Lione si giocherà a porte aperte il prossimo sei dicembre con la partita che verrà trasmessa su Prime Video. Decisione che ha lasciato non poche perplessità come quella di non punire il Marsiglia e questo perché i fatti sono accaduti non nei pressi del Velodrome ma al di fuori dello stadio e questo ha portato alla decisione di non penalizzare i padroni di casa.

Come possibile immaginare questa scelta non è stata accolta nel migliore dei modi dal Lione che ha deciso di fare ricorso anche se il club rischia di essere penalizzato. I tifosi del club, infatti, appena arrivati allo stadio ed aver fatto il loro ingresso nel settore ospiti hanno dato via ad insulti e cori razzisti e per questo la squadra di Grosso (ultima in classifica con quattro punti) rischia alcune sanzioni. Oltre al danno anche la beffa peer una squadra che sta attraversando un momento per nulla semplice e il prossimo sei dicembre recupererà il match contro il Marsiglia.