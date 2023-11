Loftus-Cheek, elemento essenziale per il Milan: le statistiche sono chiare

Il centrocampista del Milan, Loftus-Cheek, è un giocatore fondamentale per i rossoneri e il sistema di gioco di Pioli

Una delle squadre ad aver operato maggiormente, nella scorsa sessione estiva di mercato, è stata senza ombra di dubbio il Milan; la società ha regalato a Pioli una serie di giocatori con cui andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la stagione in corso. Gli obiettivi sono molti a partire dal campionato dove la voglia è quella di lottare fino alla fine per il titolo; per quanto riguarda le coppe, invece, si proverà ad arrivare il più lontano possibile.

Tra i giocatori acquistati dal Milan troviamo Loftus-Cheek che ha dato corsa, fisicità e dinamismo al centrocampo; elemento indispensabile per il sistema di gioco di Pioli e una squadra che, come detto, vuole essere grande protagonista all’interno della stagione.

Come ha giocato Loftus-Cheek nell’ultima partita: Milan PSG

L’ultima partita disputata dal Milan è stata la gara casalinga contro il PSG nella quarta giornata di Champions League. Un match decisivo per i rossoneri che non potevano più sbagliare dopo aver ottenuto due punti nelle prime tre sfide. Servivano novanta minuti perfetti per andare a superare il club francese e l’inizio sembrava complicare la missione vista la rete di Skriniar.

Nella notte più importante della stagione, però, il Milan ha trovato la forza di reagire trovando la rete dell’uno a uno dopo pochi minuti dal gol dei francesi. Nella ripresa è arrivata la rimonta definitiva e la vittoria che ha permesso ai rossoneri di vincere la partita. Uno dei grandi protagonisti è stato, senza ombra di dubbio, Loftus-Cheek; il centrocampista ha giocato una gara di eccezionale livello dando dinamismo, corsa e fisicità ad un reparto che ha dominato la partita.

Fantacalcio: i voti di Loftus-Cheek

Un giocatore fondamentale per il Milan e che, con il suo arrivo in Italia, è sbarcato anche al Fantacalcio. Chi ha voluto puntare su di lui sta ottenendo diverse soddisfazioni considerando le qualità del classe 1996. L’esordio in campionato è arrivato alla prima giornata in casa del Bologna dove ha mostrato, fin da subito, le sue qualità; prestazione da sei in pagella.

Il primo bonus, invece, è arrivato nel match casalingo contro il Torino dove Loftus-Cheek ha dato dimostrazione delle proprie capacità. Il centrocampista ha fornito un passaggio decisivo che gli ha permesso di guadagnare un meraviglioso otto. Altra sufficienza nel big match dell’Olimpico contro la Roma che ha visto i rossoneri vincere per due a uno.

Prestazione negativa di tutta la squadra nel derby contro l’Inter; i nerazzurri hanno dominato dal primo all’ultimo minuto e, in una partita del genere, andare a mostrare le proprie qualità non era per nulla semplice. Ecco perché il centrocampista ha ottenuto un cinque e mezzo. Riscatto immediato in casa contro il Verona dove ha fornito una buonissima prestazione guadagnando un sei e mezzo importante.

La prima gioia a livello realizzativo è arrivata in casa del Cagliari; una rete importantissima perché ha permesso al Milan di chiudere una partita che era iniziata non nel migliore dei modi. Prestazione che, unita al gol, gli hanno fatto ottenere un nove. Contro la Lazio la partita non è durata nemmeno mezz’ora a causa dell’infortunio; fino a quel momento, però, stava fornendo la solita prestazione di sostanza e dinamismo e per questo ha ottenuto la sufficienza piena.

L’infortunio lo ha costretto a saltare i match contro Genoa, Juventus e Napoli e la sua assenza si è fatta sentire. Rientrato in casa con l’Udinese, Loftus-Cheek ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa; serata complicata per i rossoneri con il centrocampista che ha ottenuto un cinque e mezzo.

Come ha commentato Loftus-Cheek su Instagram

Il centrocampista del Milan ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra; l’ultimo post è relativo al match vinto con il PSG dove ha fornito una prestazione di assoluto livello.

Loftus-Cheek nella probabile formazione di Lecce Milan

La prossima partita di campionato del Milan sarà in casa del Lecce; un match fondamentale per i rossoneri che devono ripartire dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di campionato. I rossoneri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria in modo da non perdere terreno dalle prime due della classifica.

Tra i protagonisti della partita ci sarà, senza ombra di dubbio, Loftus-Cheek; il centrocampista, tornato a disposizione di Pioli, difficilmente uscirà dall’undici titolare. Andiamo a vedere la probabile formazione dei rossoneri. Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Chukwueze.

Loftus-Cheek nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore fondamentale per il Milan che può regalare diverse soddisfazioni anche a livello fantacalcistico; le caratteristiche di Loftus-Cheek, infatti, gli permettono di essere decisivo con gol e assist. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrocampista rossonero.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.62

Loftus-Cheek, il Milan non può farne a meno: il motivo

Un centrocampista fondamentale per il Milan e questo inizio di stagione lo sta dimostrando; i rossoneri, infatti, non possono fare a meno di un giocatore dinamico, abile nelle due fasi e con la capacità di cambiare la partita in qualsiasi momento. I numeri di Loftus-Cheek sono, assolutamente, inequivocabili. Con lui in campo, infatti, il Milan ha vinto sette partite su dieci (con un pareggio e due sconfitte).

Molto diverso, invece, il cammino del Milan quando Loftus-Cheek non è presente; senza il centrocampista, infatti, i rossoneri hanno giocato cinque partite e ne hanno vinta soltanto una con due pareggi e altrettante sconfitte. I numeri nel calcio non dicono tutto ma è evidente come ci sia un Milan con e uno senza Loftus-Cheek.