Lapadula, è l’ora del ritorno in campo in A? Le chance di giocare contro la Juve

Lapadula è un uomo di riferimento nel Cagliari, ma un infortunio lo ha fermato negli ultimi mesi. Quando giocherà di nuovo?

Nello scorso campionato di Serie B, Gianluca Lapadula è stato un assoluto protagonista nel Cagliari: 26 gol e 5 assist in 43 presenze hanno infatti spinto il club sardo al ritorno nel massimo campionato calcistico nazionale. Anzi il bomber si è rivelato uno dei migliori calciatori dell’ultima annata di Serie B.

Oggi l’italo-peruviano, dopo il titolo di capocannoniere indiscusso della serie cadetta, vorrebbe nuovamente cimentarsi di nuovo in un palcoscenico importante come quello della Serie A, ma di mezzo si è messo un infortunio che ne ha impedito finora l’utilizzo nella prima parte di campionato. Un problema non da poco per il club del Cagliari, che infatti ha avuto un difficile avvio di torneo.

Lapadula però non vede l’ora di tornare in campo nel ruolo di protagonista, e magari contribuire – con i suoi gol – alla risalita in classifica di una squadra che, nelle prime giornate di campionato, è apparsa una lontanissima parente della squadra brillante vista nella stagione 2022/2023.

Ebbe, come sta oggi il bomber rossoblù? Ci sono speranze di vederlo presto in campo con continuità? Le ultime.

L’infortunio di Lapadula

Un guaio alla caviglia ha bloccato la punta negli ultimi mesi. Durante l’amichevole tra Cagliari e Roma U19 dello scorso luglio, infatti, Gianluca Lapadula ha avuto un problema alla caviglia, che si è rivelato meno lieve di quanto inizialmente pensato. Peraltro l’attaccante italo-peruviano era appena tornato in campo, dopo l’intervento per ridurre la deviazione del setto nasale. Uno nuovo stop per lui, che attendeva il ritorno alle partite già la scorsa estate.

Ebbene, l’accennato guaio alla gamba ha reso necessario un intervento chirurgico. Lapadula, dopo l’operazione alla caviglia, ha seguito un percorso utile a recuperare totalmente.

Si era pensato ad un paio di mesi di stop, ma c’è voluto più tempo.

Gianluca Lapadula in campo contro la Juventus?

Sabato 11 novembre gli isolani giocheranno una delicata gara, per la dodicesima giornata di Serie A. Infatti si recheranno a Torino per sfidare una Juventus in forma e affamata di punti. Ma la vittoria sarebbe, almeno sulla carta, anche l’obiettivo del Cagliari che, nell’ultima partita, ha trovato la terza vittoria consecutiva – tra campionato e Coppa Italia.

Contro il Grifone la punta non è stata mandata in campo, pur essendo uno degli ex del match. Vero è che Gianluca Lapadula scalpitava per giocare dal primo minuto, ma il tecnico Ranieri ha preferito non rischiare, tenendolo in panchina e non concedendogli neanche un minuto nel secondo tempo.

Eppure l’attaccante ha già fatto recentemente ritorno sul terreno di gioco, in Coppa Italia contro l’Udinese – confronto in cui ha anche segnato un gol. Evidentemente l’allenatore del Cagliari sta adottando una linea ‘prudente’ – considerato anche che il recupero è stato più lungo rispetto alle tempistiche originarie.

Insomma, Ranieri reinserirà il giocatore con gradualità, pur restando ben conscio delle sue capacità e del contributo che può dare in ottica salvezza.

Ed in avanti le alternative non mancano. Oggi, con tutti gli elementi del reparto d’attacco pronti ad entrare in campo, c’è molta concorrenza: Luvumbo, Petagna, Pavoletti sono tutti nomi che contenderanno a Lapadula un posto negli undici titolari da qui alla fine della stagione.

Perché Lapadula potrebbe essere utile nella gara contro la Juve?

Determinanti saranno gli allenamenti della squadra e la risposta di Lapadula. Lo stato di forma del calciatore è dato in crescita e la notizia è confortante visto l’impegno della prossima gara di Serie A. Il bomber italo-peruviano si aspetta di essere schierato in campo, almeno a partita in corso e, come lui, scalpitano sia Petagna che Pavoletti. Il primo è molto vicino al pieno della forma, come prova la prestazione contro il Genoa in cui ha fatto un assist, mentre Pavoletti l’ultima volta che ha giocato ha segnato due volte.

A ben vedere, un giocatore come Gianluca Lapadula potrebbe essere efficace nella sfida alla Juve. L’ex Milan infatti avrebbe, potenzialmente, un’utilità chiave nel giocare di sponda con i compagni, per permettere alla squadra di salire e guadagnare metri sui bianconeri. La sua abilità nel fare a sportellate con i difensori juventini agevolerebbe infatti il Cagliari.

Vero è che il tecnico Ranieri ha già fatto in passato scelte inaspettate, ma è altrettanto vero che contro un osso duro come la Juve, è più probabile, se mai, una partenza dalla panchina oppure un nuovo inutilizzo in attesa di un impegno in campionato un po’ meno impegnativo.

Rinvio del debutto alla gara con il Monza?

Le luci della ribalta per Lapadula potrebbero spostarsi alla gara della 13esima giornata, all’Unipol Domus, contro il Monza. Per lui domenica 26 novembre potrebbe così essere il giorno del ritorno alle gare di A a tutti gli effetti.

Concludendo, con anche le carte Oristanio e Shomurodov, a Claudio Ranieri le opportunità per schierare un attacco efficace non mancano. Ecco perché quest’anno il pur talentuoso e abile Lapadula dovrà impegnarsi al massimo per avere di nuovo quel posto da titolare fisso che, nella scorsa stagione, gli è valso il titolo di capocannoniere del torneo cadetto.