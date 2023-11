La Juventus fa sul serio: il piano per De Paul e Samardzic

Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo, con Giuntoli e Manna pronti a rinforzare la rosa: summit per De Paul e Samardzic

La stagione dei bianconera si è messa sui binari giusti, con il primo posto in classifica a soli due punti di distanza e una solidità difensiva importante su cui edificare i propri successi. Tutto questo ha spinto la dirigenza bianconera a considerare con ancora maggiore interesse dei rinforzi nel mercato di gennaio: tra questi, spiccano i nomi di Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic.

Nelle scorse settimane sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato nel dettaglio quella che è la situazione relativa ai due centrocampisti seguiti dalla Juventus. L’argentino rappresenta l’identikit perfetto del rinforzo desiderato da Massimiliano Allegri, ma convincere l’Atletico Madrid ad aprire ad un prestito non sarà un’impresa semplice. Negli ultimi giorni sarebbero arrivate diverse novità su entrambi i fronti: sia quello legato a De Paul, sia quello legato a Samardzic.

La Juve accelera: fissato il summit per De Paul e Samardzic in pole position

Nel mercato di gennaio a Torino sbarcherà almeno un centrocampista e i movimenti della dirigenza bianconera nelle ultime settimane ne sono una conferma piuttosto chiara. Se per Rodrigo De Paul la strada sembra essere in salita, per Lazar Samardzic ci sono decisamente più possibilità.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Giuntoli e Manna avrebbero avuto un contatto telefonico con l’agente di De Paul e avrebbero fissato un summit per dicembre, quando l’agente argentino sarà in Europa. Nel frattempo, invece, la Juve avrebbe già trovato un accordo di massima con l’entourage di Samardzic e, forte di questo, starebbe lavorando per portarlo a Torino.

Non è escluso che il centrocampista serbo possa terminare la stagione ad Udine e raggiungere la Juventus solamente nel mercato estivo, in vista della prossima stagione. Questo perché Samardzic piace tantissimo in ottica futura, ma non è aderente al profilo ricercato per il mercato di gennaio: Allegri, infatti, vorrebbe un giocatore di maggiore esperienza e di sicura affidabilità, ancora meglio se dovesse già conoscere il campionato italiano. Ecco perché De Paul rappresenta l’identikit perfetto: un giocatore capace di portare qualità ed esperienza alla mediana bianconera.