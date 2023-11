Insulti dagli spalti, partita sospesa

Insulti dagli spalti a un calciatore e partita a rischio sospensione: ancora caos durante le gare di coppe europee

Dopo quanto accaduto tra Real Sociedad e Benfica, la settimana europea fa registrare ancora comportamenti incivili da parte di tifosi. Partita a rischio sospensione.

Partita interrotta per alcuni secondi e a rischio sospensione: è accaduto durante la sfida tra Cukaricki e Fiorentina, valevole per il quarto turno della fase a gironi di Conference League. La partita, disputata al Gradski stadion Dubocica di Leskovac, non lo stadio ufficiale di casa della formazione serba. Partenza in discesa per la squadra di Vincenzo Italiano, in vantaggio dopo appena otto minuti di gioco con un calcio di rigore trasformato da M’Bala Nzola.

In campo partita tutto sommato in controllo per la formazione viola, ma intorno al 19′ l’arbitro tedesco Schroder si è visto costretto a interrompere il gioco per qualche secondo. Il motivo? Pesanti insulti arrivati dagli spalti nei confronti di Ibrahima Ndiaye, attaccante senegalese classe ’94 arrivato al Cukaricki due estati fa dall’Al-Hilal.

Insulti a Ndiaye, Cukaricki-Fiorentina a rischio sospensione

Il giocatore, arrivato a fondo campo in un duello con Luca Ranieri della Fiorentina, è stato oggetto di pesanti insulti arrivati dagli spalti e ha subito allertato il vicino assistente arbitrale il quale ha a sua volta riferito quanto accaduto al direttore di gara.

L’arbitro tedesco Schroder ha così interrotto il gioco, comunicando quanto accaduto al delegato Uefa a bordo campo. Dagli spalti e in campo applausi di sostegno al giocatore mentre lo speaker dello stadio ha ricordato che in caso di reiterati comportamenti la partita può essere sospesa come previsto dal protocollo della Uefa.