Genoa-Verona, occhi puntati su di loro: le big pronte a far partire l’asta

Genoa Verona non sarà solamente una sfida sul campo ma anche per quanto riguarda il discorso relativo al mercato con le big interessate

Nella prossima giornata di Serie A i riflettori saranno puntati, senza ombra di dubbio, sul derby della capitale tra Lazio e Roma. Il calendario, però, offre anche una sfida ad alta intensità per quanto riguarda il discorso relativo alla salvezza; stiamo parlando del match tra Genoa e Verona, novanta minuti fondamentali per entrambe le squadre.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari e hanno, in classifica, undici punti; vincere significherebbe fare un altro passo verso la permanenza nel massimo campionato italiano. Discorso completamente diverso per il Verona reduce da quattro sconfitte consecutive e la vittoria che manca dal ventisei agosto nel match casalingo contro la Roma. Un rendimento non positivo e da invertire per conquistare punti preziosi a livello di classifica.

Si preannuncia, dunque, un match particolarmente intenso e di estrema importanza; non solo il campo ma anche il mercato dal momento che Genoa e Verona mette di fronte due giocatori su cui è forte l’interesse delle big; si tratta di calciatori che stanno mostrando il loro valore in questa prima fase di stagione.

Genoa-Verona anche sul mercato: è Dragusin vs Hien

Abbiamo detto di come Genoa Verona sia una partita fondamentale per quanto riguarda un discorso di classifica; la sfida, però, mette di fronte anche due profili che possono essere protagonisti anche nella prossima sessione estiva di mercato. Parliamo, come riportato dal Secolo XIX, di Dragusin e Hien.

Iniziamo dal difensore rossoblù, ex centrale della Juventus e che tanto bene sta facendo in questa prima fase di campionato dimostrando di essere elemento fondamentale per il sistema di gioco di Gilardino. Su Dragusin, che dovrebbe avere una valutazione intorno ai venticinque milioni di euro, è forte l’interesse di diverse squadre tra cui anche quelle di Premier League.

Passiamo poi ad Hien, difensore del Verona con una valutazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai venti milioni di euro; sul giocatore era forte l’interesse dell’Atalanta ma la trattativa non è andata a buon fine. I due, come detto, stanno dimostrando le loro qualità e possono rappresentare un punto di forza per Genoa e Verona che hanno come obiettivo quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

L’obiettivo principale è la permanenza nel massimo campionato italiano; a fine stagione, con l’inizio del mercato estivo, le cose potrebbero cambiare con Dragusin ed Hien possibili protagonisti con diverse squadre interessate a due difensori di gran talento.