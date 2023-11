Dal Milan all’Inter: Inzaghi si regala il bomber da 60 milioni

Il tecnico interista ha ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo

Anche stavolta per il terzo anno consecutivo, Simone Inzaghi è riuscito nel grande obiettivo di portare la sua Inter tra le migliori 16 squadre in Europa. Una percentuale di successo del 100% per il tecnico nerazzurro che dal suo approdo a Milano non ha mai fallito l’appuntamento con la Champions League nella fase a gironi.

Ripetere lo stesso percorso che la passata stagione portò l’Inter a giocarsi la finale di Istanbul con il Manchester City sarà certamente complicato, ma nel frattempo Inzaghi ha portato a casa il primo obiettivo che la dirigenza aveva fissato ad inizio anno. Il passaggio agli ottavi di finale di Champions, tra le altre cose, porterà in dote al club interista circa dieci milioni di euro, senza considerare i bonus ottenuti sino a questo momento dai risultati in Europa (2,8 milioni per ogni vittoria, 930 mila euro per ogni pareggio).

Con queste premesse economiche, non è dunque da escludere che il club possa decidere di intervenire in entrata in vista del prossimo mercato di gennaio. Considerando l’ampia scelta che l’organico nerazzurro ha garantito ad Inzaghi in questi primi tre mesi della nuova stagione, un reparto in cui il tecnico avrebbe gradito qualche pedina in più – complice lo stop muscolare di Marko Arnautovic di sei settimane – è quello avanzato, quantomeno per un discorso prettamente numerico.

Calciomercato Inter, scelto David come colpo di gennaio

Nel sondaggio lanciato oggi su Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale colpo per l’Inter sarebbe più appropriato in vista della finestra di gennaio.

I nostri utenti di Telegram non hanno dunque esitato a scegliere con il 31% dei voti Jonathan David del Lille. Il fortissimo attaccante, conteso anche dai cugini del Milan, ha però una maxi valutazione da circa 60 milioni di euro. Contro ogni pronostico iniziale, invece, Achraf Hakimi si posizione solamente al secondo posto con il 26%, ottenendo comunque la meglio su Scalvini a chiudere il podio con il 23%. Non entusiasma, infine, Rodrigo De Paul che ottiene il 20% delle preferenze complessive.