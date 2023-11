Cragno, al Sassuolo la concorrenza pesa: il rivale Consigli finora gli sbarra la strada

Cragno e Consigli si giocano il posto tra i pali ma finora il tecnico del club pare avere le idee piuttosto chiare. Il dualismo continua.

Alessio Cragno è un portiere classe 1994 che, nel corso della stagione di Serie A 2023/2024 difende i pali del Sassuolo, in prestito dal Monza. In porta è l’atleta si è rivelato generalmente affidabile, peraltro compensando la non elevata statura con l’esplosività di gambe, la reattività e la capacità di leggere le situazioni di gioco.

Il portiere del Sassuolo non ha evidenti punti deboli, ed anzi si rivela abile sia tra i pali sia nelle uscite aeree. Tempismo, coraggio e carattere completano un profilo senza dubbio interessante e che certifica ancora una volta che la scuola portieri italiana resta tra le migliori al mondo. Tuttavia Cragno in squadra si trova ad affrontare il dualismo con l’altro valido portiere Consigli.

Il Sassuolo quest’anno sta avendo qualche difficoltà e, dopo 11 giornate di Serie A, si trova al quindicesimo posto in classifica di Serie A, con tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Nel ruolino di marcia del club neroverde qual è stato finora l’apporto del portiere Cragno? Come è andata la sua ultima prestazione? E i Fantavoti sono soddisfacenti? La scheda che segue lo chiarirà, fugando eventuali dubbi in proposito.

Come ha giocato Alessio Cragno nell’ultima gara contro la Juve

C’è un aspetto molto importante da considerare: finora l’allenatore del Sassuolo ha stabilito una gerarchia precisa e soltanto in due occasioni Cragno è sceso in campo al posto di Andrea Consigli che, al momento, si conferma il portiere titolare.

Ecco perché, per sapere qual è stato l’ultima prestazione di Alessio Cragno occorre fare un salto indietro fino alla quinta giornata di Serie A, in cui il Sassuolo ha affrontato la Juve. Ne è scaturito un 4-2 finale per i neroverdi, in una gara in cui le emozioni non sono mancate e in cui Cragno non è stato mai impegnato nel primo tempo. Sui due gol subiti non ha particolari colpe, ed anzi poi su Federico Chiesa nel recupero è stato autore di un ottimo intervento.

Con due gol incassati il Fantavoto è stato pari a 4. Nella gara precedente, la quarta giornata contro il Frosinone, i gol subiti sono stati ben quattro, per una valutazione finale al Fantacalcio pari a 2,5. Nell’occasione il portiere aveva sostituito l’acciaccato Consigli.

Cragno o Consigli? Il tecnico è sicuro

In vista della prossima sfida contro la Salernitana, in conferenza stampa l’allenatore Dionisi ha predicato la calma, affermando di non sentirsi né preoccupato né convinto di essere in una fase di crisi del Sassuolo.

Le gerarchie per il momento sembrano confermate e, per la gara contro i granata, negli undici da mandare in campo dal primo minuto ci sarà ancora una volta Consigli. Alcune settimane fa, ai giornalisti in conferenza stampa prima della partita con l’Inter, Dionisi aveva tuttavia confermato anche la fiducia verso Alessio Cragno, ritenuto pur sempre un portiere affidabile e utile nel caso sia nuovamente chiamato in causa in corso di stagione.

Alessio Cragno e Andrea Consigli – ha spiegato il tecnico – hanno una buona gestione della palla, ma se Andrea ha una personalità differente e più conoscenza della squadra, Alessio è più veloce nella decisione e ha una struttura diversa.

“Per me conta la personalità e in questo sono molto fiducioso“, sono le parole con cui Dionisi ha sintetizzato il suo pensiero, di fatto confermando di puntare almeno per ora su Consigli, come infatti si è visto nelle ultime partite.

Quest’ultimo portiere, d’altronde, è stato autore finora di buone prove e, pertanto, la fiducia dell’allenatore è intatta. Quanto ad Alessio Cragno, il calciatore potrà tenersi pronto all’evenienza. Ed al Sassuolo la concorrenza tra i pali non può far che bene.

Quanto vale Cragno al Fantacalcio?

Nello scorso campionato Cragno ha combinato poco o nulla con la maglia del Monza. Una sola partita infatti, con la conseguenza del doveroso cambio squadra – per provare ad avere più minutaggio. Ma anche al Sassuolo la concorrenza con Consigli si sta rivelando ostica: il portiere ha però qualità indubbie e non è escluso che vi possano essere più ‘staffette’ nel corso della stagione.

In leghe da almeno 10 componenti, si potrebbe pensare anche di prendere in coppia Consigli e Cragno, per una spesa non superiore ai 30 crediti su 1000 in totale. Alessio Cragno, da solo, al momento non vale più di dieci crediti, anche se un maggior utilizzo nel corso della stagione potrebbe innalzare il valore ‘effettivo’ di questo atleta.