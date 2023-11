Allegri incassa due sì: ora la Juve può puntare allo scudetto

La Juventus lavora per un tassello a gennaio per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: più vicino l’obiettivo dalla Premier League

La Juventus fa sul serio per Kalvin Phillips. Martedì Calciomercato.it vi aveva documentato del blitz a Londra della dirigenza bianconera per incrociare gli agenti del mediano in forza al Manchester City.

Il nazionale inglese è l’obiettivo più caldo per il Dt Giuntoli per rinforzare il centrocampo di Allegri a gennaio e arrivano nuove conferme sull’assalto della ‘Vecchia Signora’ per portare il giocatore a Torino nella finestra invernale. Phillips è in fondo nelle gerarchie di Pep Guardiola, riserva di lusso nella rosa dei campioni d’Europa e d’Inghilterra: solo 215 minuti giocati in stagione e appena otto presenze. Il centrocampista classe ’97 cerca più spazio per tornare a giocare con continuità e non perdere inoltre il treno con la nazionale per gli Europei della prossima estate in Germania. Phillips e il suo entourage hanno dato la disponibilità alla Juve per lo sbarco alla Continassa e un altro sì sarebbe già arrivato anche dal Manchester City come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Juventus, doppia apertura: Phillips è più vicino

I ‘Citizens’ non vorrebbero infatti cedere l’ex Leeds alle rivali in Premier League o in Champions, preferendo quindi l’opzione bianconera alla concorrenza.

A Phillips negli ultimi tempi si sono interessate anche Liverpool e Newcastle, con i ‘Magpies’ alla ricerca di un sostituto dello squalificato Tonali. Il City e il giocatore aprono al prestito per sei mesi fino a giugno, mentre l’unico scoglio per la Juventus sarebbe rappresentato dall’ingaggio da 5 milioni netti a stagione del centrocampista che Giuntoli vorrebbe limare verso il basso. Un tassello che andrebbe a rimpolpare la mediana di Allegri e che darebbe nuove soluzioni ad Allegri per competere fino in fondo nella corsa scudetto. Gli agenti di Phillips rappresentano inoltre di Fagioli, che da pochi mesi ha cambiato agente: per il canterano classe 2001, che resterà fermo fino a maggio per la squalifica dopo la vicenda scommesse, presto sarà ufficializzato il rinnovo contrattuale fino al 2028.