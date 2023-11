Accordo UFFICIALE con l’Atletico Madrid: firma fino al 2027

Arriva il comunicato ufficiale: nuovo rinnovo per il tesserato che prosegue la sua avventura sulla panchina del club

Un matrimonio che prosegue quello tra tesserato e club: annunciato l’ennesimo rinnovo contrattuale con la nota ufficiale diramata pochi minuti fa.

La notizia era nell’aria da diverse ore, adesso c’è anche il comunicato ufficiale. Diego Pablo Simeone ha rinnovato il contratto che lo lega all’Atletico Madrid. Un nuovo prolungamento contrattuale fino al 2027 con i Colchoneros, squadra di cui è allenatore dal dicembre 2011 dopo le esperienze sulle panchine di Racing, Estudiantes La Plata, River Plate, San Lorenzo e quella in Italia alla guida del Catania.

Dodici anni ricchi di successi ed emozioni per Diego Pablo Simeone, la cui squadra ha appreso pienamente la sua idea di gioco, ribattezzata con l’espressione di Cholismo. E ora l’allenatore sudamericano ha deciso di legare ancora la sua carriera all’Atletico Madrid, firmando il rinnovo fino al 30 giugno 2027.

Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Simeone

L’avvento di Diego Pablo Simeone alla guida dell’Atletico Madrid ha cambiato radicalmente la situazione in casa Colchoneros, contribuendo alla conquista di due campionati, due supercoppe europee, due edizioni di Europa League, una coppa di Spagna e una Supercoppa di Spagna.

In questi anni ha guidato l’Atletico Madrid in ben 642 partite ufficiali, ottenendo 380 vittorie e perdendo solo il 18% delle gare ufficiali. In questo modo Simeone è diventato l’allenatore più longevo nella storia del club e quello più vincente. Rimandato, dunque, almeno per il momento l’approdo in Serie A di Diego Pablo Simeone, il cui nome in passato era stato accostato alle panchine di diversi club italiani, in particolar modo a quella del Milan, ma per ora l’idea del Cholo è quella di restare e continuare a vincere in quel di Madrid.