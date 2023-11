40 milioni più il prestito, il Real lo ‘soffia’ al Milan

Ancelotti, ma soprattutto Florentino Perez si inserisce di prepotenza nella corsa al cartellino di un talento che tanto piace ai rossoneri

C’è ancora Carlo Ancelotti e il ‘suo’ Real sulla strada del Milan. Il club presieduto da Florentino Perez continua a perseguire l’obiettivo di ringiovanire la rosa mettendo le mani su molti dei grandi talenti del panorama calcistico europeo e mondiale.

Sulla lista del Madrid risulta esserci anche Benjamin Sesko, talento enorme attualmente in forza al Lipsia. L’anno scorso era al Salisburgo, società che fa parte sempre della galassia Red Bull. Una galassia carissima, ciò vuol dire che per prendere un loro giocatore bisogna tirare fuori tanti soldi. Un bel problema per il Milan, come delle squadre italiane in generale, molto meno per le ‘Merengues’.

Andato via Benzema, destinazione Al-Ittihad e quindi Saudi League, il Real è di fatto rimasto senza un bomber di razza e dall’altissimo livello tecnico. Mbappe è il super obiettivo in tal senso, ma nel mirino c’è pure Haaland.

Florentino Perez sogna l’accoppiata esplosiva, ma al contempo tiene i piedi per terra progettando – stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna – l’acquisto di una super promessa (già un realtà…) come Sesko. Ci sarebbe già un ‘piano’.

Milan, Sesko una chimera: il Real lo prende per il 2025

Il numero uno del Madrid non vuole farsi fregare dalla concorrenza, che per il ventenne sloveno include altri top team stranieri al di là del Milan. Secondo ‘fichajes’, al Lipsia potrebbero venir offerti 40 milioni cash per il cartellino del numero 30, autore di 6 gol in questa prima parte di stagione.

Il club iberico, però, lascerebbe Sesko per un altro anno in Bundesliga, per aprirgli poi i cancelli di Valdebebas da luglio 2025. Questa proposta potrebbe ingolosire i tedeschi, anche se nella prossima estate potrebbero strappare una cifra ben più alta per il proprio gioiello. Già, perché su Sesko ci sono pure alcuni club della Premier League, dove – come noto – le disponibilità economiche e per il mercato sono ben maggiori. Reao o non Real, quindi, per il Milan sarà difficilissimo inserirsi nella corsa al classe 2003.