Zeman, 3 sconfitte brucianti ma le idee restano chiare: il Pescara ha tutto per primeggiare

Dopo tre ko di seguito Zeman predica la calma ed è convinto che il Pescara sia destinato a fare grandi cose. No al calciomercato invernale.

Zdenek Zeman è un allenatore che tutti gli appassionati di calcio conoscono. In Italia ha guidato moltissime squadre fin dagli anni ’80 del secolo scorso ed è diventato famoso, non soltanto per i successi e per il suo calcio propositivo, offensivo e brillante, ma anche per il suo modo di esprimersi e di esporre le sue idee. Con pacatezza e schiettezza, il mister originario di Praga ha sempre evidenziato la propria opinione su una varietà di temi calcistici, andando non di rado controcorrente e facendo discutere.

Ebbene, oggi è nuovamente sulla panchina del Pescara in Serie C, dopo aver guidato il club già due volte, la prima in Serie B nella stagione 2011/2012 e la seconda sia in A che in B, tra il 2017 e il 2018. Il calcio italiano è parte integrante e preponderante del curriculum di questo popolare allenatore.

Al momento il Pescara è quarto nel girone B del terzo campionato professionistico italiano e Zeman, dopo la recente sconfitta patita contro la Carrarese – squadra proprio immediatamente alle spalle in classifica rispetto al club abruzzese – non fa drammi, mostrando anche un certo ottimismo. Andando ancora una volta controcorrente.

Zeman è soddisfatto per il risultato e ottimista per il futuro

Domenica 5 novembre, con rete di Giuseppe Panico, la squadra toscana della Carrarese si è imposta sul Pescara per 1-0. Una sconfitta in parte inaspettata, ma che non scompone il tecnico Zeman, già ben noto per mostrare grande calma in moltissime situazioni. In sala stampa nel dopo gara, il boemo ha spiegato di essere conscio di guidare una formazione in crisi di risultati, ma anche ha chiarito che ciò – a suo parere – non dipende dalle prestazioni dei singoli e/o del collettivo.

Anzi il tecnico ha elogiato la squadra per come si è comportata durante la gara, per i ritmi e l’organizzazione mostrate. Tuttavia ha altresì fatto notare che il solo tiro concesso è costato di fatto la partita e gli zero punti.

In più Zeman ha spiegato di aver apprezzato il lavoro dei suoi giocatori, perché si sono confrontati contro una squadra come la Carrarese, formazione forte e ricca di giocatori con esperienza notevole nel calcio professionistico.

La partita è stata fatta più dal Pescara che dagli avversari, con maggior ricerca di bel gioco da parte degli abruzzesi: questa la sintesi di Zdenek Zeman che, peraltro, appare fiducioso in vista del prosieguo del campionato. Mantenendo alto il livello di gioco, i punti arriveranno – questa la sua filosofia. Al momento il Pescara è quarto nel girone B della Serie C.

Zeman non vuole nuovi innesti nel mercato di gennaio

Nessun intervento in vista per il calciomercato invernale. O almeno Zeman ha spiegato in sala stampa – nel dopo gara di Carrarese – Pescara – che alla società non chiederà nulla sul mercato, perché determinato a far crescere i giovani calciatori in rosa.

Zdenek Zeman è convinto che i giovani elementi in squadra abbiano talento e determinazione per fare bene, e parlare ora di nuovi acquisti sarebbe lesivo per chi ha le carte per emergere. Anzi comporterebbe il rischio di bruciare le aspettative e le ambizioni dei giocatori più promettenti nelle fila del club abruzzese.

La prossima partita di campionato di Serie C vedrà il Rimini all’Adriatico: per Zeman e la sua squadra l’obiettivo è non sbagliare più, dopo tre sconfitte consecutive che potrebbero pesare sul ruolino di marcia di un Pescara, che vorrebbe presto risalire nel campionato cadetto.

E se un allenatore dalla grandissima esperienza come Zeman è estremamente convinto della qualità dei giocatori, c’è da scommettere che la squadra saprà tornare presto alla vittoria ed ai tre punti, per contendere il primato del girone C a rivali come il Torres, il Cesena e il Perugia.