Vuole l’Inter, il Milan è avvisato: doppio annuncio

Un obiettivo di calciomercato dell’Inter apre al suo approdo in nerazzurro, c’è anche la ‘sfida’ al Milan

L’Inter, fin qui, ha lanciato segnali molto chiari alla concorrenza. Chiunque punterà a vincere dovrà fare i conti con i nerazzurri, di sicuro in Italia per lo scudetto e forse anche in Europa, dove l’ambizione è arrivare di nuovo fino in fondo come lo scorso anno.

La squadra di Simone Inzaghi sta andando fortissimo in Serie A e anche in Champions League, dopo un esordio complicato, ha preso un ottimo abbrivio. I risultati della costruzione della rosa voluta da Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno manifestando, una compagine senza dubbio competitiva per tutti i traguardi e che il club nerazzurro vorrà continuare a rinforzare.

Il mercato non si ferma mai, come sappiamo, e la dirigenza interista è già al lavoro per le mosse per il futuro. La sfida a distanza con il Milan è sempre viva e viene rinfocolata dalle dichiarazioni di un concreto obiettivo nerazzurro.

Inter, è sempre derby: la dichiarazione d’amore ai nerazzurri

Tra i giocatori che si sono messi particolarmente in luce in questo inizio di campionato, Ylber Ramadani, che si è preso il centrocampo del Lecce con quantità e qualità. Subito inamovibile per D’Aversa e in grado di abbinare corsa e piedi buoni. Doti che hanno attirato l’attenzione dell’Inter sul 27enne albanese di origini kosovare.

Conferme sono arrivate dal diretto interessato, che ha parlato alla testata albanese ‘SportNews’, spiegando: “Piero Ausilio ha incontrato il mio agente a Tirana, hanno parlato a lungo. Sono motivato e spero di andare un giorno all’Inter in futuro, lavoro per questo”. C’è anche spazio per un avviso al Milan, prossimo avversario dei pugliesi in campionato: “Se dovessi segnare, nella prossima intervista indosserò la maglia dell’Inter”. Insomma, Ramadani è già in pieno clima derby.