Szczesny, il punto fermo della Juventus: è fondamentale

La Juventus ha in Szczesny un punto fermo della rosa bianconera; la squadra difficilmente può fare a meno del suo portiere

Una stagione importante per la Juventus dopo quanto successo negli anni passati; i bianconeri, infatti, vogliono essere grandi protagonisti e provare a lottare, fino alla fine, per lo scudetto nonostante la concorrenza delle milanesi e di un Napoli campione d’Italia che vuole confermarsi sul tetto più alto della Serie A.

I ragazzi di Allegri possono contare sul fatto di preparare gli appuntamenti una settimanalmente; il non giocare le coppe, infatti, potrebbe essere un vantaggio nel proseguo della stagione. Tra i protagonisti della Juventus non possiamo non andare a menzionare Szczesny, estremo difensore con enormi qualità.

Come ha giocato Szczesny nell’ultima partita: Fiorentina Juventus

L’ultimo match disputato dalla Juventus, nel corso dell’ultima giornata, è stato in casa della Fiorentina; una partita sempre particolare considerando la rivalità della due tifoserie. I novanta minuti hanno visto il dominio dei padroni di casa che, però, non sono riusciti a trovare la via della rete. Un problema non di poco conto considerando soprattutto il gol di Miretti valso i tre punti per i bianconeri.

Szczesny, in una partita totalmente difensiva da parte della sua squadra, è stato determinante per la conquista dei tre punti. Diversi gli interventi dell’estremo difensore bianconero tra cui quello sulla punizione calciata da Biraghi.

Fantacalcio: i voti di Szczesny

Parliamo di un giocatore fondamentale per la Juventus considerando la sua abilità tra i pali e nelle uscite; Szczesny, però, è determinante anche nel Fantacalcio vista la sua capacità di regalare diverse soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui. L’esordio è arrivato alla prima partita di campionato in casa dell’Udinese dove, soprattutto nella ripresa, è stato determinante nel tenere la partita sotto controllo.

Assente nelle successive due partite contro Bologna ed Empoli, l’estremo difensore bianconero torna per il big match in casa con la Lazio. Una buonissima prestazione da parte di Szczesny la cui valutazione passa da sei e mezzo e cinque e mezzo a causa del gol subito. In una competizione come il Fantacalcio, il ruolo del portiere è decisamente delicato perché il voto viene condizionato, a volte anche troppo, dai gol subiti; in questo modo si spiega lo zero che ha ricevuto dopo il match di Reggio Emilia. Quattro reti incassate che hanno determinato, in maniera eccessiva, la sua valutazione.

Szczesny, però, da quel momento ha saputo reagire nel migliore dei modi dal momento che le successive sei partite le ha concluse con la porta inviolata. Non subire gol, per una squadra in lotta per lo scudetto, è fondamentale perché aumenta le chance di raggiungere l’obiettivo. Riuscire, in un campionato complicato come la Serie A, a mantenere la porta inviolata per sei partite di fila è segno di forza.

Lecce, Atalanta, Torino, Milan, Verona, Fiorentina; queste le squadre che non sono riuscite a segnare alla Juventus e alcune ci sono andate vicine ma hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai super interventi dell’estremo difensore bianconero. Da questo punto di vista non possiamo non andare a menzionare l’intervento a Bergamo e quello a San Siro dove ha fermato Giroud che aveva calciato in maniera praticamente perfetta.

Szczesny come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore della Juventus ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. Da questo punto di vista l’ultimo post corrisponde al successo, importantissimo, in casa della Fiorentina dove Szczesny è stato tra i principali protagonisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Szczesny nella probabile formazione di Juventus Cagliari

La prossima partita di campionato sarà fondamentale per la Juventus riceverà allo Stadium il Cagliari in un match da non sbagliare in modo da restare il più vicino possibile all’Inter capolista. Servirà il giusto approccio perché sono proprio queste sfide dove si rischia lo scivolone; Allegri e i suoi ragazzi vogliono continuare a vincere e uno dei protagonisti del match sarà, senza alcun dubbio, Szczesny.

L’estremo difensore vorrà continuare a mantenere la porta inviolata; il Cagliari proverà a mettere in difficoltà la Juventus ma superare il portiere bianconero non sarà per nulla semplice. Vediamo la probabile formazione della Juve con la presenza, senza ombra di dubbio, del portiere. Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Kostic, Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa

Szczesny nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come l’estremo difensore bianconero sia uno degli elementi fondamentali all’interno della rosa di Allegri; il portiere della Juventus, però, può dare un contributo importante anche a livello fantacalcistico garantendo diverse volte il bonus della porta inviolata. Ecco le statistiche, fino a questo momento, di Szczesny

Gol subiti: cinque

Rigori parati: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.6

Szczesny il muro bianconero: impossibile fargli gol

In Serie A, per andare a vincere lo scudetto, la fase difensiva è fondamentale e subire pochi gol ti permette di avere più chance di arrivare all’obiettivo. Tra gli estremi difensori più forti del massimo campionato italiano non possiamo non menzionare Szczesny in forza alla Juventus.

Il portiere della Juve, fino a questo momento, ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni sulle nove partite giocate con la maglia bianconera. Un numero veramente importante considerando la complessità del campionato; questa è una stagione importante per la Juventus che vuole tornare ad essere la squadra più forte della Serie A. Per salire sul tetto d’Italia un giocatore come Szczesny è, a dir poco, fondamentale.