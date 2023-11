Squalifica e penalizzazione in classifica: nuovo dossier sui cori razzisti

Aperto un nuovo dossier sui cori razzisti: ora il rischio è il pugno duro con squalifica e penalizzazione in classifica

Sono settimane complicate per chi racconta questo sport, in cui vicende extra-campo stanno richiedendo massima attenzione: la situazione in Francia si fa sempre più complicata.

Quello che è successo prima della sfida tra Olympique Lione e Olympique Marsiglia ha fatto il giro del mondo. Il pullman del Lione sfondato dalle sassate degli ultras marsigliesi, con diversi feriti tra cui Fabio Grosso. Ora, la vicenda potrebbe prendere presto una nuova piega anche per l’OL: aperto un altro fascicolo sui cori dei tifosi.

Cori razzisti e cori nazisti sotto esame: l’OL rischia la penalizzazione

Secondo quanto riportato sulle pagine de L’Equipe, il Pubblico Ministero di Marsiglia Nicolas Besson avrebbe aperto un nuovo fascicolo sui tifosi dell’Olympique Lione: sotto esame ci sarebbero dei possibili cori razzisti e cori nazisti prima del match contro il Marsiglia.

Se questa eventualità dovesse essere confermata, riporta il quotidiano francese, il rischio non sarebbe solo quello di ricevere la chiusura parziale dello stadio, ma addirittura dei subire una penalizzazione in classifica. La volontà delle Istituzioni transalpine, infatti, sarebbe quella di punire in maniera esemplare questo tipo di manifestazione anche come risposta mediatica alla cattiva pubblicità che questa vicenda ha avuto sulla Ligue 1. Insomma, oltre ai danni subiti dal pullman e con il tecnico ferito, l’OL rischia anche una penalizzazione in classifica a causa dei cori razzisti e nazisti effettuati dai 600 tifosi presenti a Marsiglia.