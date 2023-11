Simone Inzaghi e il grande obiettivo della stagione

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha un grande obiettivo per la stagione in corso; andiamo a scoprire di cosa si tratta

Una delle squadre più forti del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, l’Inter; i nerazzurri sono reduci dal successo, in trasferta, sull’Atalanta. Successo che ha dimostrato la forza e la qualità della rosa di Inzaghi; una testimonianza è arrivata dopo l’uscita, per infortunio, di Pavard con l’ingresso di Darmian che pochi minuti più tardi ha avuto il merito di procurarsi il calcio di rigore del momentaneo vantaggio.

La rosa nerazzurra ha una profondità veramente importante con Inzaghi che ha diverse soluzioni per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la stagione. L’anno scorso abbiamo visto la capacità dell’Inter di dominare le coppe; Supercoppa, Coppa Italia ma anche Champions League dove Lautaro e compagni si sono arresi solamente al Manchester City nonostante una partita giocata decisamente meglio dai ragazzi di Inzaghi.

Ripetersi non è mai semplice ma la rosa dell’Inter ha, come detto, le qualità per essere grande protagonista all’interno della stagione e, di conseguenza, regalare non poche soddisfazioni ai propri tifosi. Il grande obiettivo dei nerazzurri, però, sembra il campionato; l’Inter, nel suo palmares, ha diciannove scudetti e va alla ricerca del titolo numero venti che vorrebbe dire seconda stella.

Obiettivo importante e alla portata dei nerazzurri; la stagione è lunga e le contendenti hanno le qualità per arrivare fino in fondo. Il Milan, nonostante il momento negativo, può lottare per il titolo, il Napoli vuole confermarsi campione d’Italia dopo quanto successo l’anno scorso. Poi troviamo la Juventus che merita un discorso a parte; i bianconeri, infatti, non giocano le coppe e possono preparare settimanalmente tutti gli impegni.

Aspetto che deve, per forza di cose, essere preso in considerazione perché rischia di rappresentare un vantaggio importante. L’Inter, però, sembra avere nella rosa un punto di forza su cui basare la propria scalata verso la vittoria della scudetto.

Inzaghi, missione scudetto: i numeri sono dalla parte dei nerazzurri

Diciannove scudetti e la voglia di arrivare a venti per raggiungere la tanto desiderata seconda stella; Inzaghi vuole entrare ancora di più nella storia dell’Inter raggiungendo questo importante traguardo. La stagione è ancora lunga ma, dopo undici giornate, i nerazzurri stanno dimostrando di poter essere la principale candidata per la vittoria finale.

I numeri nel calcio non sono tutto ma danno una precisa indicazione di quello che è una squadra; da questo punto di vista l’Inter ha realizzato ventisette gol fatti subendone solamente sei. In undici giornate sono arrivate nove vittorie a fronte di un solo pareggio e una sola sconfitta; in trasferta il percorso è netto con cinque successi consecutivi e un bilancio gol fatti-subiti che è di dodici a uno.

Rendimento, fino a questo momento, semplicemente perfetto da parte di una squadra solida difensivamente parlando e con la capacità di trovare la rete in qualunque modo. Oltre alla coppia Lautaro-Thuram (tra le migliori del massimo campionato italiano) non possiamo non parlare della possibilità di arrivare al gol con gli esterni ma anche con un centrocampo dove Inzaghi ha diverse alternative per cambiare il corso del match.

Miglior attacco del campionato e difesa meno battuta insieme a quella della Juventus; ecco forse giusto i bianconeri possono pensare di tenere il ritmo dell’Inter non avendo le coppe. Le ambizioni dei ragazzi di Allegri si vedranno il prossimo ventisei novembre quando ci sarà, allo Stadium, il derby d’Italia. La Juve ha la grande possibilità di andare a scalfire le certezze dell’Inter mentre i nerazzurri possono compiere un altro passo, deciso, verso il grande obiettivo della stagione, la vittoria dello scudetto.