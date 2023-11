Roma, ultimo derby per Mourinho: nuova panchina dopo la Lazio

La Roma dovrà stare attenta ai tanti estimatori per il tecnico originario di Setubal Josè Mourinho

L’Al Ittihad ha esonerato Nuno Espirito Santo. L’allenatore portoghese, reduce dalla vittoria del campionato nella scorsa annata, ha incontrato alcune difficoltà nelle prime gare di questa stagione.

La formazione saudita infatti sta faticando a trovare continuità in campionato. Dopo appena 12 giornate il distacco dalla squadra che guida la classifica, l’Al Hilal, è di ben 11 punti. Nonostante i grandi colpi estivi che hanno portato alla corte di Espirito Santo giocatori del calibro di Benzema e Kantè, la squadra sembra non avere ancora trovato il ritmo giusto, e la dirigenza è intervenuta in modo drastico. Esonero per l’allenatore portoghese, reo di non essere riuscito a trovare la quadratura giusta per mettere in campo tutti i nuovi acquisti. E i primi nomi fatti per sostituirlo sono di quelli grossi. Come riporta ‘Tribal Football’, Josè Mourinho e Julien Lopetegui sono infatti gli obiettivi principali dell’Al-Ittihad, pronto a fare un importante sforzo economico per portare un allenatore di grande spessore in Arabia.

Un nuovo assalto dall’Arabia Saudita per Mourinho

Dopo i corteggiamenti estivi, confermati dallo stesso Josè Mourinho che ha svelato di aver rifiutato tanti soldi per rimanere in Europa, la Roma si prepara ad un altro assalto per il portoghese.

L’allenatore dei giallorossi intanto, dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce, sta preparando la delicata trasferta europea di Praga e il derby di domenica, che chiuderà il mini ciclo di partite prima della sosta nazionali. La sfida contro la Lazio, snodo fondamentale per la stagione, sarà una gara importante anche il portoghese. Durante la pausa per le nazionali il club saudita infatti potrebbe far partire l’assalto al tecnico, cercando di convincerlo a sbarcare in Arabia sin da subito. Che sia proprio il derby l’ultima partita di José Mourinho da allenatore della Roma? Difficile da immaginarlo, ma nel calcio mai dire mai.