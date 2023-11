Quanti problemi per Ranieri, niente recupero in vista della Juve

Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Cagliari trova la Juventus: Ranieri alle prese con gli infortuni

Reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Cagliari di Claudio Ranieri è riuscito a rialzare la testa. Ora i sardi saranno impegnati nell’ultimo match prima della sosta nella complicata trasferta di Torino contro la Juventus.

Un match certamente molto complicato, visto che i bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive e sono la miglior difesa del campionato. A complicare le cose per il tecnico rossoblù ci sono poi le condizioni degli infortunati. ‘L’Unione sarda’ ha fatto il punto di quella che è la situazione infortuni e certamente Ranieri non riuscirà a recuperare nessuno per la trasferta torinese. Molto complicato, anzi, che i calciatori lungodegenti possano tornare a disposizione subito dopo la sosta delle nazionali.

Nahitan Nandez dovrebbe infatti tornare a pieno regime ad inizio dicembre. Un’assenza molto pesante quella del centrocampista uruguayano, uno dei giocatori più rappresentativi dei rossoblù. Anche l’ex Juventus Alessandro Di Pardo, alle prese con problemi ai flessori della coscia destra, non sarà presente contro la sua ex squadra e difficilmente sarà pronto per la prima gara dopo la sosta. Stesso discorso per Elio Capradossi: il centrale ha un problema al polpaccio e ancora non ha disputato un solo minuto in questa stagione. I tre, anche nell’ultimo allenamento, hanno lavorato a parte. Ranieri dovrà quindi fare affidamento sugli stessi giocatori che contro il Genoa gli hanno consentito di raggiungere la seconda vittoria in campionato.