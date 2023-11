Provedel e la serata perfetta: impossibile dimenticare

Provedel, estremo difensore della Lazio, ha vissuto una serata semplicemente perfetta ed impossibile da dimenticare

Una stagione iniziata non nel migliore dei modi ma che ora sembra si stia stabilizzando secondo quelle che erano le aspettative iniziali. I biancocelesti, infatti, stanno attraversando un momento positivo nonostante la sconfitta contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. La volontà è quella di essere grandi protagonisti perché gli obiettivi di Immobile e compagni non sono pochi.

Per quanto riguarda la Serie A, la voglia è restare nelle prime quattro per giocare anche il prossimo anno la Champions; nella principale competizione europea, invece, si vuole intanto superare il girone e poi vedere l’eventuale avversario. Infine la Coppa Italia dove la squadra vuole arrivare il più lontano possibile. Tra i grandi protagonisti della Lazio non possiamo non menzionare Provedel, estremo difensore di grande livello.

Come ha giocato Provedel nell’ultima partita di campionato: Bologna Lazio

L’ultima partita di campionato giocata dalla Lazio è stata la trasferta in casa del Bologna; un match dove anche i biancocelesti si sono dovuti arrendere di fronte ai ragazzi di Thiago Motta che si sono confermati come una delle squadre più in forma del massimo campionato italiano. La prestazione offerta dai biancocelesti è stata positiva ma, ad inizio ripresa, la disattenzione difensiva è costata carissimo ad Immobile e compagni che non sono riusciti ad ottenere il pareggio.

Per quanto riguarda Provedel, invece, l’estremo difensore della Lazio ha giocato una buonissima partita; in occasione del vantaggio Bologna non poteva fare nulla considerando l’ottima conclusione del giocatore rossoblù. L’estremo difensore biancoceleste, in ogni caso, è un giocatore fondamentale nel sistema di gioco di Sarri.

Fantacalcio: i voti di Provedel

Non solo per la Lazio dal momento che Provedel è fondamentale anche nel discorso legato al Fantacalcio; l’estremo difensore, infatti, può regalare diversi bonus grazie alle sue parate e ai suoi ottimi interventi. Il problema del portiere nel discorso fantacalcistico è che il voto viene influenzato, troppo spesso, dai gol subiti.

L’esempio lampante è arrivato alla prima giornata contro il Lecce, una partita dove la Lazio ha perso nonostante una buonissima prestazione. Provedel non ha potuto fare nulla sui due gol subiti e questo, unito alla sconfitta, gli è costato un quattro in pagella. Un voto in più dopo il match casalingo con il Genoa; anche in questo caso la rete incassata e l’aver perso la partita gli hanno tolto la sufficienza.

Il primo successo della Lazio in campionato è arrivato in casa del Napoli e uno dei grandi protagonisti è stato proprio Provedel che, specialmente nel primo tempo, ha compiuto interventi di livello. Avrebbe preso sei e mezzo ma il gol incassato (non poteva farci nulla) lo hanno portato ad ottenere un cinque e mezzo.

Prestazione da sette nelle successive due partite che hanno visto la Lazio affrontare Juventus e Monza; in entrambi i casi, però, i biancocelesti non sono riusciti a trovare la vittoria ottenendo, in totale, un punto in centottanta minuti. In casa dei bianconeri i tre gol presi gli sono costati un quattro, contro il Monza invece ha preso un solo gol ottenendo la sufficienza piena.

Contro il Torino, all’Olimpico, è arrivata una vittoria senza subire gol; Provedel ha mantenuto la porta inviolata conquistando un sei pieno e anche assolutamente meritato. Diverso il discorso per le sfide contro Milan ed Atalanta ma non tanto per il voto di base con l’estremo difensore che, grazie ai suoi interventi, aveva preso un sei e mezzo. In entrambe le partite, però, sono stati incassati due gol e questo ha portato un quattro e mezzo.

Porta inviolata sia in casa del Sassuolo sia contro la Fiorentina, due partite in cui Provedel riesce a ritagliarsi un ruolo da grande protagonista. Nel primo caso si porta a casa la sufficienza mentre nella seconda gara ha ottenuto un sei e mezzo. Concludiamo con la trasferta di Bologna dove la sufficienza è diventata cinque per il gol preso. Ripetiamo, dunque, come sia un portiere di assoluto valore ma come, a livello fantacalcistico, venga condizionato troppo dai gol presi.

Provedel come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore della Lazio ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra; l’ultimo post riguarda il successo in Champions League contro il Feyenoord per uno a zero grazie al gol di Immobile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Provedel (@ivanprovedel)

Provedel nella probabile formazione del derby Lazio Roma

La prossima partita della Lazio sarà il derby con la Roma; un match sempre molto particolare e di grande importanza specialmente perché arriva prima della sosta per le nazionali e le due settimane successive rischiano di essere difficili per chi perdere.

Tra i protagonisti troviamo sicuramente Provedel che può fornire un contributo fondamentale alla sua squadra; andiamo a vedere la probabile formazione biancoceleste con la presenza, dal primo minuto, del portiere. Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric; Lazzari; Luis Alberto, Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Provedel nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo giustamente sottolineato l’importanza di Provedel sia nella Lazio sia a livello di fantacalcio dove l’estremo difensore può fornire un contributo importante grazie ai suoi interventi. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’estremo difensore dei biancocelesti.

Gol subiti: tredici

Rigori parati: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.59

Provedel e la Champions: serata da incorniciare

La stagione della Lazio, come detto, ha diversi obiettivi; per quanto riguarda la Champions si vuole superare il girone, missione alla portata dei ragazzi di Sarri che (all’ultimo turno) hanno battuto uno a zero il Feyenoord. La serata perfetta di Provedel però è stata un’altra.

I biancocelesti hanno iniziato la loro avventura contro l’Atletico Madrid; un match complesso con gli spagnoli andati in vantaggio su un tiro deviato. Nella ripresa è salito in cattedra il portiere della Lazio prima evitando lo zero due con una parata di pregevole fattura e poi trovando la rete del definitivo uno a uno. Sull’ultimo angolo della sfida, Provedel ha anticipato Griezmann e di testa ha infilato la porta avversaria.