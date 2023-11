Paura per Neymar, tentato rapimento della figlia

Alcuni banditi hanno provato a rapire la figlia appena nata del calciatore brasiliano

Il 2023 continua ad essere un anno negativo per Neymar. Dopo il grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi di calcio per un po’, la stella del Brasile ha subito un altro grosso spavento personale.

Nella giornata di ieri infatti la famiglia del calciatore è stata sotto attacco. Tre rapinatori sono entrati nella casa dei genitori della sua compagna Bruna Biancardi, sfruttando i problemi elettrici causati dal forte temporale. I banditi non hanno trovato nè la moglie del calciatore dell’Al-Hilal nè la piccola Mavie, che è nata appena un mese fa. I genitori della Biancardi, che erano presenti in casa, sono stati legati e imbavagliati, con i rapinatori intenti a cercare di sottrarre più denaro possibile. La triste vicenda si è fortunatamente conclusa per il meglio con l’arresto dei tre che erano entrati nella residenza di Cotia, nella periferia di San Paolo. Un grosso spavento quindi per il calciatore brasiliano, che sui social ha parlato dell’accaduto rassicurando tutti: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”.