Napoli-Union Berlino probabili formazioni: Politano intoccabile, Bonucci in panchina

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino, partita valida per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League: Politano ancora dal 1′

Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma per farlo dovrà prima superare l’Union Berlino al Maradona. Tra le mura amiche gli azzurri stanno vivendo una stagione difficile, avendo ottenuto solo 2 vittorie, con 3 sconfitte e 1 pareggio.

Bisognerà ritornare al successo davanti ai propri tifosi, come non succede dal 27 settembre scorso contro l’Udinese. Rudi Garcia è consapevole che una vittoria stasera porterebbe la propria squadra a 9 punti nel girone e, in caso di successo del Real Madrid sul Braga, renderebbe il passaggio del turno quasi matematico.

Dall’altra parte si presenta un Union Berlino in crisi nera di risultati, essendo reduce da ben 12 sconfitte consecutive, tra cui anche quella per 1-0 in casa proprio contro il Napoli e l’ultima per 3-0 contro il Francoforte. La vittoria manca addirittura dal 26 agosto contro il Darmstadt.

Napoli-Union Berlino: probabili formazioni

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con i titolarissimi, pochi i dubbi di formazioni di Garcia, tra cui il solito che vede aperto il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Il portoghese è in vantaggio per partire dall’inizio. In avanti ci saranno ancora una volta Politano e Raspadori, con Lindstrom e Simeone dalla panchina.

Nelle file dell’Union Berlino andrà di nuovo in panchina Bonucci, che anche all’andata fu escluso dall’11 titolare. Sull’esterno ci sarà invece Gosens, ex conoscenza del calcio italiano. In avanti saranno Becker e Fofana a provare ad impensierire il Napoli.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Garcia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. All: Fischer.

Napoli-Union Berlino, dove vederla in tv

L’incontro tra Napoli e Union Berlino, in programma dalle ore 18.45 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il match sarà disponibile anche in streaming su Skygo, Now e Infinity+.

Il calendario di Napoli e Union Berlino

Il Napoli è atteso dalla partita contro l’Empoli in campionato nel lunch match di domenica prossima. Dopo la sosta per le nazionali sarà poi il turno dell’Atalanta, in un big match che prevede spettacolo per la lotta al quarto posto in classifica.

L’Union è invece atteso dalla partita in trasferta contro il Bayer Leverksìusen. Dopo la sosta i tedeschi torneranno in casa per vedersela contro l’Augusta, al momento posizionata a metà classifica in Bundesliga.