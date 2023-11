Napoli, scontri tra polizia ed ultras dell’Union Berlino: il bilancio tra arresti e feriti – VIDEO

Tensione a Napoli, scontri tra la polizia e gli ultras dell’Union Berlino: il bilancio di arresti e feriti dopo quanto avvenuto in città

Grande spavento a Napoli intorno alle ore 23 di ieri, 7 novembre, nella zona del centro storico: circa 200 ultras dell’Union Berlino hanno invaso le strade iniziando a lanciare fumogeni, ribaltare cassonetti e colpire auto in sosta e le vetrine dei negozi lì presenti.

Piazza Dante, l’inizio di via Roma, via Medina e Corso Umberto sono state prese d’assalto dai tifosi tedeschi e, proprio in una delle piazze più frequentate nel centro cittadino è avvenuto lo scontro con la polizia che è immediatamente sopraggiunta per evitare il peggio.

Il lancio di lacrimogeni e l’uso di manganelli è stato necessario da parte degli agenti per cercare di arginare la furia improvvisa degli ultras dell’Union Berlino. Un deja vu rispetto a quanto successo la scorsa primavera quando i tifosi dell’Eintracht Francoforte misero sotto assedio la città, in particolar modo in Piazza del Gesù, sempre al centro storico, creando ingenti danni anche ai bar della zona.

Il bilancio degli scontri e il pericolo di nuovi assalti

🚨 Non solo gli ultras del #PSG, nella notte tensione tra i tifosi dell’Union Berlino e la Polizia tra le strade di Napoli 📹 📲 #NapoliUnionBerlino pic.twitter.com/ZIzJtEGNO8 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 8, 2023

Il bilancio, questa mattina, è di 11 arresti tra le file degli ultras dell’Union e di un numero non ancora ben definito di feriti tra le forze dell’ordine. Apparentemente, dalle prime ricostruzioni, nessuno è in pericolo di vita o in condizioni particolarmente gravi.

Nel corso della notte, sono scesi in strada anche gli ultras del Napoli, ma lo straordinario lavoro della polizia, impegnata ieri sera anche nel presidio della zona di Fuorigrotta, a pochissimi kilometri dallo stadio, per il concerto del rapper Emis Killa, ha impedito l’incontro tra le due tifoserie.

Per la giornata di oggi l’allerta è massima. Sono previsti infatti nuovi arrivi di tifosi tedeschi e la speranza è che non si riversino nuovamente in strada con l’intento di vandalizzare la città e di cercare lo scontro con le forze dell’ordine o con gli ultras del Napoli. Rimanete collegati su queste pagine per ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.