L’Inter sfida la Juventus: Marotta vuole soffiare il jolly a Giuntoli

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere nel mirino Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, questa sera in Austria, sfiderà il Red Bull Salisburgo in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Una gara decisamente delicata per i nerazzurri che, sabato pomeriggio a Bergamo hanno battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sono pronti a fare un massiccio turnover per arrivare al meglio al match contro il Frosinone di domenica sera e, allo stesso tempo, avere le giuste garanzie fisiche stasera dopo una serie di impegni molto molto faticosa. Sarà anche serata di esordi con Bisseck che spinge per una maglia da titolare con l’Inter, e sarebbe la prima in Champions League. Parallelamente ci sarà molta attenzione su un profilo che potrebbe diventare davvero molto interessante in chiave calciomercato per i nerazzurri di Beppe Marotta e che è già da tempo nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli: stiamo parlando di Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo del Salisburgo.

L’Inter mette gli occhi su Pavlovic, da tempo nel mirino della Juventus di Giuntoli

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Manna sta seguendo da diverso tempo il profilo di Pavlovic, anche da prima dell’arrivo dell’ex dirigente del Napoli alla Continassa. Il difensore centrale serbo, classe 2001, ha un valore in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il Red Bull Salisburgo nel 2027.

Il giocatore balcanico ha messo in scena un’ottima prestazione a San Siro nella sfida di andata confermando quanto di buono dimostrato nelle ultime stagioni e anche al mondiale in Qatar nonostante il cammino decisamente deludente della sua Serbia. L’Inter, che oggi lo vedrà di nuovo da vicino, potrebbe mettere gli occhi su Pavlovic che ha il fisico e le caratteristiche anche per giocare in una difesa a tre sia come braccetto di destra che di sinistra. Un jolly potenzialmente fondamentale per le rotazioni di Simone Inzaghi.