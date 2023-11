La vittoria non placa i tifosi dell’Inter: “Irritante, non ne azzecca una”

L’Inter vince in Austria grazie al rigore trasformato nel finale da Lautaro Martinez, ma fino a quel momento in tanti avevano deluso

L’Inter mette in campo una prestazione non eccezionale in casa del Salisburgo, ma riesce a centrare vittoria e qualificazione agli ottavi di Champions League. In Austria la squadra nerazzurra è tutt’altro che brillante, rischia qualcosa e non crea grandi occasioni a parte quella di Thuram. Poi entra Lautaro Martinez e sostanzialmente la vince. Simone Inzaghi ruota parecchi giocatori lasciando in panchina diversi big come l’argentino, Barella e Dumfries sostituiti da Sanchez, Frattesi e Carlos Augusto. Nessuno di loro ha rubato l’occhio o è spiccato rispetto agli altri per precisione tecnica e ispirazione. Ad attirare parecchie critiche, spesso anche molto aspre, è stato soprattutto il cileno.

Dopo il ritorno all’Inter in estate Sanchez ha giocato diverse partite, con un gol decisivo all’andata col Salisburgo. Stasera non replica e anzi esce al 68′ dopo una prestazione incolore: “Se non perde 23 palloni a partita non è contento”, “Io supporto chiunque giochi per l’Inter ma Sanchez mi irrita a livello personale“, “Alexis Sanchez ha controllato il pallone per la prima volta senza perderlo al 30’”. Sono solo alcuni dei commenti sui social dei tifosi nerazzurri, che non lo risparmiano e in generale non apprezzano la sua gestione del possesso: “Inciampa sul pallone, abbiamo perso uno scudetto a causa sua questo è il minimo”, “Sanchez mangiato completamente”, “Inizia a starmi simpatico come Correa“, “È la più grande disgrazia dell’Inter”, “Mi provoca l’orticaria”, “Inguardabile”. E l’ironia ovviamente si scatena: “La può azzeccare UNA palla?”, “Neanche i compagni fermano il gioco quando Sanchez è per terra”, “Goooooll! No, meglio… Sanchez in panchina”.

Salisburgo-Inter, anche Inzaghi nella bufera: “Gestione sbagliata”

Anche Simone Inzaghi, però, non viene risparmiato nonostante la vittoria. Soprattutto i tifosi non hanno condiviso assolutamente la gestione della rosa e del turnover, la decisione di far riposare i big proprio nella partita che poteva dare la qualificazione.

“Mentre la Sociedad fa giocare i titolari e piega la qualificazione in 15 minuti, noi dobbiamo soffrire con il turnover del fenomeno Inzaghi”, “Sta gestendo male le rotazioni. Augusto forse è alla prima da titolare e sta badando solo a non fare figuracce”. Senza poi contare la questione ammonizioni e i cambi: “Il demone Inzaghi odia proprio i giocatori ammoniti, e neanche uno come Chala si salva”, “I cambi per le ammonizioni hanno rovinato un po’ i piani, siamo praticamente senza fasce da tutta la partita e si sente”, “Tutti i limiti di Inzaghi in una partita”. Di sicuro il gol di Lautaro e la qualificazione hanno messo tutti d’accordo.