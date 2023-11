Inzaghi: “Ci attendono trasferte insidiose”. Poi ‘avvisa’ la Juve

Gongola Simone Inzaghi dopo la vittoria in Champions League sul Salisburgo: il tecnico si gode la qualificazione agli ottavi di finale

Successo e sorrisi in casa Inter: la squadra di Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo sul campo del Salisburgo.

C’è soddisfazione pura nelle parole di Simone Inzaghi il quale, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha commentato la prestazione della sua squadra al termine della vittoria sul campo del Salisburgo. Una vittoria importantissima, arrivata con un rigore trasformato da Lautaro Martinez, che consente ai nerazzurri di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

“Indipendentemente da chi è entrato, abbiamo fatto un’ottima partita” ha dichiarato Simone Inzaghi al termine dell’incontro “contro una squadra dai valori fisici mai visti, giovanissima e che corre tanto”. Secondo Inzaghi i suoi ragazzi sono stati “molto bravi e negli ultimi venti minuti abbiamo controllato”.

Salisburgo-Inter, le parole di Inzaghi a fine partita

Decisivo è stato l’apporto di Lautaro Martinez che per l’Inter è “importantissimo”. L’attaccante argentino “ha sempre tantissima voglia” anche se inizialmente è rimasto in panchina, ma poi “ha fatto bene”. Nonostante ciò, Secondo Inzaghi Sanchez e Thuram hanno “fatto un ottimo lavoro“.

Importante anche il contributo di Calhanoglu, soprattutto in fase difensiva: “Con lui costruivamo a quattro, era importante far allargare i loro giocatori costringendoli ad aprirsi”. C’è soddisfazione per la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo: “È un grande orgoglio” perché “era da tanto che non succedeva”. In casa Inter, dunque, c’è grande soddisfazione “ma sappiamo che mancano ancora due partite”.

Decisivo finora è stato il cinismo dei nerazzurri in queste partite di Champions League: “Non ci sono partite facili, dovrò rivedere la prima frazione. Abbiamo avuto le occasioni più chiare, ma ci sono stati momenti di sofferenza dove abbiamo difeso da squadra concedendo meno che a San Siro”.

Ora testa al campionato e in particolar modo alle prossime partite contro Juventus e Napoli: “Ci attendevano cinque trasferte insidiose, le prime due le abbiamo passate. Ora dobbiamo pensare alla partita col Frosinone in casa, poi avremo altre tre trasferte insidiose”.