Inter, l’orgoglio di Lautaro Martinez: “Girone difficilissimo”. Bastoni: “Bravi a resistere”

Lautaro Martinez si dimostra ancora una volta fondamentale e l’Inter trova vittoria e qualificazione solo con il suo ingresso in campo

L’Inter riesce a centrare una vittoria sofferta in casa del Salisburgo grazie al gol di Lautaro Martinez, che entra nel finale e trascina i suoi agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo (non succedeva dal 2004).

L’argentino ha parlato a ‘Prime Video’: “Sono molto contento perché abbiamo trovato un girone difficilissimo, ma abbiamo fatto il nostro lavoro. Dovevamo passare subito il turno e lo abbiamo fatto. Loro nel primo tempo hanno pressato tanto e noi abbiamo fatto un ottimo palleggio, abbiamo meritato. Rigori? A volte puoi allenarti tanto, ma c’è anche la fortuna. Rimaniamo tanto oltre l’allenamento, con Dimarco, Calhanoglu e gli altri, fare gol in questo torneo è sempre bello”. Poi sulla possibilità di ripetere il cammino dello scorso anno: “Il percorso è lungo, manca ancora tanto. È un percorso che inizia tre anni fa, sono contento di quello che facciamo, siamo maturati tanto su queste partite e dobbiamo continuare così”.

Inter, Bastoni: “La finale persa ci ha dato tanto”

Poi sono arrivate anche le parole di Yann Sommer: “Partita molto difficile contro un ottimo avversario. Avevamo pochi spazi in cui giocare, oggi la chiave è stata difenderci e chiuderci bene, vincere i duelli. Abbiamo avuto poche occasioni, ma le abbiamo sfruttate bene. Abbiamo lavorato duro per curare tutti i dettagli, ora abbiamo belle soddisfazioni ma dobbiamo pensare alle prossime settimane, sono molto contento di far parte di questa squadra. Non ci rilasseremo, vogliamo essere primi nel girone. Ci sono altre due partite, stasera mostra però che siamo molto concentrati“.

Poi è toccano anche ad Alessandro Bastoni, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Siamo contenti, il Salisburgo è una squadra forte. Siamo stati bravi a resistere alla forza soprattutto nel primo tempo dove hanno corso tanto e bene. Questo è stato un ulteriore step di crescita, resistere nel primo tempo e vincerla nel finale. La finale persa ci ha lasciato tanto a livello di consapevolezza, che se siamo uniti e compatti possiamo giocarcela con tutti. Noi veterani abbiamo fatto capire ai nuovi cosa vuol dire giocare nell’Inter. Dopo la sosta avremo Juve, Benfica e Napoli in trasferta. Il passaggio del turno ci dà un po’ di traqullità, a livello mentale è un grande aiuto ma vogliamo comunque arrivare primi quindi le affronteremo tutte nel migliore dei modi”.