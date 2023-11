“Donnarumma dopo Szczesny”: l’annuncio fa sognare i tifosi della Juve

Dal ritorno a San Siro e la prestazione di ieri al futuro: le dichiarazioni su Gigio Donnarumma dell’ex portiere Luigi Turci

I fischi e l’accoglienza infuocata di San Siro non hanno minimamente influenzato Gigio Donnarumma. Il portiere italiano è stato il migliore in campo in casa PSG ed autore di almeno un paio di prodezze.

Luigi Turci, ex preparatore di Donnarumma al Milan, si è espresso così in diretta su ‘TV Play’: “Ieri, in un ambiente a dir poco ostile, ha dimostrato una grandissima tenuta mentale ed una grande personalità. Per tutti è stato il migliore in campo per i parigini”.

L’ex portiere esalta il numero uno della Nazionale: “Non esistono al mondo che hanno la carriera di Donnarumma. A 16 anni era titolare al Milan, ha vinto un Europeo e può dirsi titolare in una squadra come il PSG. Anche ieri sera ha dimostrato una tenuta mentale unica”.

Donnarumma, da Milan-PSG alla Juventus: l’annuncio

Da Milan-Paris Saint-Germain al possibile futuro alla Juventus. Come noto, infatti, il nome del portiere è ancora accostato ai bianconero per il dopo Szczesny.

“Negli ultimi decenni la Juventus ha sempre auto il portiere della Nazionale. Potrebbe essere il futuro della Juve ma solo per il dopo Szczesny, anche per questioni economiche”, ha concluso Turci. L’ex preparatore fa sognare i tifosi bianconeri.